Põhja-Korea testis raketti, mis võib lennata Alaskani

Kui Ühendriikide iseseisvuspäeval testitud rakett osutub mandritevaheliseks ballistiliseks raketiks, sunnib see ümber hindama strateegilist ohtu, mida Pyongyang endast kujutab.

Põhja-Korea ambitsiooniks on juba ammu olnud ehitada rakett, mis suudab toimetada tuumalõhkepea USA mandriossa, mille kohta on USA president Donald Trump öelnud, et seda ei juhtu.

Lõuna-Korea uudisteagentuur Yonhap andmeil kavatseb Põhja-Korea teha teisipäeval tähtsa avalduse.

Asjatundjate sõnul on stalinistlik riik teinud Kim Jong-uni võimuletulekust alates oma raketivõimekuses suuri edusamme. Korraldatud on kolm tuumakatsetust ja mitmeid raketiteste.

Rakett lendas üle 900 kilomeetri

Põhja-Korea tulistas teisipäeval Põhja-Phyongani provintsis Banghyoni lähedal asuvast baasist välja ballistilise keskmaaraketi, mis lendas üle 930 kilomeetri ja maandus Jaapani merre viimase ekskslusiivses majandustsoonis.

Raketi lennutrajektoor küündis kõrgeimas punktis kaugelt üle 2500 kilomeetri.

Põhja-Korea korraldas raketikatsetuse vaid mõni päev pärast seda, kui Lõuna-Korea liider Moon Jae-in ja USA president Donald Trump arutasid oma esimesel tippkohtumisel Pyongyangist tulenevat ohtu.

Jaapani valitsuse peasekretär Yoshihide Suga ütles, et rakett lendas umbes 40 minutit, mis on ebaharilikult pikk lennuaeg.

"Ballistilise raketi väljatulistamist ei tolereerita kunagi ning jaapan avaldab Põhja-Koreale tugevat protesti ja mõistab hukka," sõnas ta briifingul.

North Korea says it launched an ICBM on Tuesday. Analysts say it could have a range of 6,700 km. pic.twitter.com/MVhyzGbMZ3 — AFP news agency (@AFP) July 4, 2017

Trump kommenteeris Pyongyangi raketikatsetust Twitteris

USA president Donald Trump kommenteeris Põhja-Korea teisipäevast raketikatsetust oma stiilile kohaselt Twitteris.

Trumpi sõnul on raske uskuda, et Põhja-Korea naabrid Lõuna-Korea ja Jaapan suudavad Pyongyangi tegevust veel kaua kõrvalt vaadata. Trump avaldas lootust, et ka Hiina suurendab survet Põhja-Koreale.

Lisaks imestas Trump avaldas president Twitteris imestust, et "sel tüübil" ehk Põhja-Korea liidril Kim Jong-unil ei ole rakettide katsetamisest midagi paremat teha.

