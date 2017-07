Liikluses kaotas elu kolm inimest, viis inimest sai viga

Kell 7.18 juhtus liiklusõnnetus Tartumaal Nõo vallas Jõhvi-Tartu-Valga maantee 159. kilomeetril, kus 46-aastane mees tegi BMW-ga möödasõitu, kuid kaotas kontrolli sõiduki üle ja sattus vastassuunavööndisse, kus põrkas kokku vastu liikunud Jeep Grand Cherokeega, mida juhtis 69-aastane mees. Maasturi juht toimetati Tartu ülikooli kliinikumi, BMW juht ja tema autos olnud 46-aastane mees hukkusid.

Kell 7.38 sõitis 25-aastane mees Järvamaal Koeru vallas Mäeküla- Koeru-Kapu maantee 21. kilomeetril kaubikuga Fiat Ducato tagant otsa ees liikunud traktorile TYM T423, mida juhtis alkoholijoobes 59-aastane mees. Traktor paiskus teelt välja kraavi. Kiirabi andis juhile kohapeal esmaabi.

Kell 12.22 juhtus liiklusõnnetus Raplamaal Kohila vallas Aespa külas Tõdva-Hageri tee 9. kilomeetril, kus 67-aastane mees jäi Opel Vectra roolis magama ja sõitis teelt välja vastu puud. Juht ja autos olnud 62-aastane naine viidi Põhja-Eesti regionaalhaiglasse.

Kell 17.35 juhtus liiklusõnnetus Tartus Jakobi tänaval, kus 28-aastane mees sõitis jalgrattaga tagant otsa ülekäiguraja ees seisma jäänud Mercedes-Benzile, mida juhtis 37-aastane mees. Kiirabi toimetas ratturi Tartu ülikooli kliinikumi.

Kell 18 juhtus liiklusõnnetus Järvamaal Reopalu külas Pärnu-Rakvere-Sõmeru maantee 88. kilomeetril, kus 15-aastane poiss ületas maanteel ülekäigurada jalgrattaga sõites ja põrkas kokku Citroen Berlingoga. Poiss teatas juhile, et ta viga ei saanud ja seega kiirabi ei kutsutud ning politseid ei teavitatud. Poiss pöördus hiljem Järvamaa haiglasse.

Kell 18.49 sõitis Paldiskis Sarve teel 65-aastane mees kaubikuga Volkswagen Transporter teadmata põhjustel teelt välja. Kaubiku esiistme juurest leiti autojuhi surnukeha. Esialgsetel andmetel on alust arvata, et tegemist on terviserikkega. Õnnetuse täpsemad asjaolud on selgitamisel.