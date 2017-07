Soome tahab Venemaalt infot ujuva tuumajaama turvameetmete kohta

Soome radiatsiooni ja tuumaohutuse ameti (STUK) kinnitusel on Venemaa Rosatomiga sõlmitud leping, mis kohustab pooli teavitama tuumaenergia hangetest ja võimalikest ohtudest, kirjutab Helsingin Sanomat.

STUK-i juhi Petteri Tiippana sõnul on Soome seni Venemaalt saanud tõrgeteta lepingust tulenevat infot ujuvtuumajaama ehituse kohta.

Tiippana märkis, et Soome vaatab oma turvameetmed üle siis, kui ujuvtuumajaama liikumise ajakava on paigas. Samas on tema hinnangul nii Soomes kui selle naaberriikides toimivad tuumajaamad potentsiaalselt suuremad ohuallikad, kui ühe ujuvtuumajaama transportimine meritsi.

Venemaa kavatseb järgmisel suvel vedada ujuvtuumajaama Akadeemik Lomonossovi Peterburist Murmanskisse. Laeva teekond viib läbi Soome lahe ja Läänemere ning mööda Norra rannikust, kogu transportimine võtab hinnanguliselt aega kolm nädalat.

Venemaa plaan on pannud muretsema lisaks Soomele ka Norra, Rootsi ja Taani, sest tuumareaktorit testitakse enne transportimise algust, mis tähendab, et see võib teekonna ajal sisaldada tuumakütust.

Akadeemik Lomonossovi tuumajaam on 144 meetri pikkune ning sellel on kaks tuumareaktorit, mis on ehitatud jäämurdmise jaoks.