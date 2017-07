Eraisikutele seatakse pürotehniliste toodete maksimaalne koguse piir 20 kilo, mida võib kodustes tingimustes hoida, kuid seadus ei tee järeleandmisi sisulistes nõuetes ehk ei muudeta avalikus kohas käitumise reegleid, endiselt on keelatud öörahu rikkumine ja ka paugutite jaemüügi ning kasutamise keeld jääb kehtima.

Uus lõhkematerjaliseadus reguleerib nii lõhkematerjalide kui pürotehniliste toodete käitlemist ning sellega kaasajastati varasemaid ja kaotati üleliigseks muutunud lõhkeainete käitlemise nõuded.

"Ebaseadusliku turu õitsengut soodustavad ELi riikide erinevad nõuded toodetele, aga ka erinevad müügi- ja kasutuspiirangud. Kuna uued nõuded lubavad edaspidi turule vaid varasemast ohutumaid ja väiksema võimsusega tooteid, siis muudab see ebaseadusliku müügi majanduslikult vähem otstarbekaks. Samuti väheneb võimalus, et inimese kätte satub keelatud või ohtlik toode," ütles majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi siseturu asekantsler Kristi Talving.

"Lisaks on oluline ajakohastada toodete müügi- ja kasutuspiirangud, et need ei oleks võrreldes teistes riikides kehtivate piirangutega diskrimineerivad ja ei seaks ettevõtjatele täiendavaid kohustusi," lisas Talving.

Müüjad ei pea enam tavaisikule kasutamiseks lubatud kõige võimsamate pürotehniliste toodete ehk F3 kategooria müügitehingut registreerima, kuivõrd uutele nõuetele vastavad tooted tähendavad tarbijale ohutumaid ja väiksema võimsusega pürotehnilisi tooteid võrreldes vanade nõuetega.

Ühtlasi lihtsustatakse erinevaid loamenetlusi - isiku tegevusloa -, käitlemiskoha -, veo loa menetlusi ning muudetakse ka reklaaminõudeid, et pürotehnilise toote reklaamile kehtivad reklaamiseaduse üldsätted, sealhulgas ohtlikke aineid sisaldava toote reklaami nõuded.

Täiendavalt peab pürotehniliste toodete reklaamis juhtima tähelepanu vajadusele arvestada avalikus kohas käitumise nõudeid.