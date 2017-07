Riigikogu arutab magusamaksu küsimust ilmselt alles sügisel

Et president saatis eelnõu riigikogule tagasi, on parlament valiku ees, kuidas sellega edasi minna. Riigikogu esimees Eiki Nestor ütles "Aktuaalsele kaamerale", et erakorralise istungi kokkukutsumiseks on vaja 21 parlamendiliikme, presidendi või valitsuse soovi. Ettepanekut parlament erakorraliselt kokku kutsuda pole keegi neist teinud.

Peaminister Jüri Ratas ei pea erakorralise istungi pidamist vajalikuks. "Ma usun seda, et kui riigikogu tuleb taas kokku septembrikuus, siis riigikogu saab rahulikult sellesse süveneda ja oma otsuse teha. Valitsuse poole pealt me hetkel küll seda vajadust ei näe, et riigikogu peab erakorralisena kokku tulema," selgitas Ratas.

Rahandusminister Toomas Tõniste leidis samuti, et riigikogu võiks eelnõu sügisel arutama hakata.

Eelnõu pidanuks jõustuma tuleva aasta 1. jaanuaril. Rahanduskomisjoni aseesimees Remo Holsmer (RE) leidis, et kui riigikogu arutab seda sügisel, ei pruugi seadus jaanuris jõustuda.

"Kui koalitsioon tahab lähtuda sellest, et kuus kuud peaks jääma maksuseaduste jõustumise ja vastuvõtmise vahele, siis tegelikult järgmise aasta algusest seda seadust jõustada ei saaks isegi kui koalitsioonil on see soov," rääkis Holsmer.

Rahandusministri sõnul on seaduse jõustumise osas mitu lähenemisviisi.

"Üks on see, et riigikogu on ju oma otsuse teinud, täna on see vaidlustatud. Aga et see kuus kuud kehtib jõustumisest, siis sellisel juhul, jah, see 1. jaanuarist 2018 kehtima ei saaks hakata. Aga selle jätaks ma ka riigikogu pädevusse otsustada," ütles Tõniste.

Prognoosi järgi peaks magusamaks tuleval aastal riigieelarvesse tooma ligi 15 miljonit eurot. Tõniste selgitas, et otsus, kas midagi tuleb muuta, tehakse septembris avaldatava majandusprognoosi põhjal, mis sisaldab ka maksutulu prognoosi.

"Selle põhjal me siis ka vaatame, kuidas olukord on, millised on vajadused midagi muuta," märkis ta.

Tõniste lisas, et rahandusministeerium analüüsib presidendi otsust seadus välja kuulutamata jätta ja teeb ettepanekud riigikogule.

Presidendi poolt põhiseaduse vastaseks peetav maksuerand, mille seadus andis laevast või lennukist kaasa ostetud jookidele, hääletati üksmeelselt eelnõusse rahanduskomisjonis. Ettepaneku tegi Tallink.