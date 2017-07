Rahandusministeeriumi tolli- ja aktsiisipoliitika osakonna juhataja Marek Uusküla ütles, et magusamaksu mittejõustumine pole sugugi kindel, kuid kui tekib vajadus leida katteallikaid, lahendatakse see sügisel üldise eelarvemenetluse käigus.

"See, et järgmine aasta see seadus ei jõustu, ei ole sugugi kindel. Tuleb analüüsida, kas nn kurikuulus kuue kuu reegel ehk maksukorralduse seaduse paragrahv selle jõustumist mõjutab ja sellele üldse laieneb," ütles Uusküla ERR-i raadiouudistele.

Teine küsimus on rahandusministeeriumi jaoks see, mis puudutab võimalikku eelarvemiinust, sest maksutulu oli lähema kolme aasta jooksul eelarvestatud 15, 16 ja 17 miljonit igal aastal kuni aastani 2020.

"Kui seadus 1. jaanuarist ei peaks jõustuma, arutatakse teemat üldise eelarvemenetluse käigus septembris, katteallikatest on veel vara rääkida," märkis ta.

Peaminister ja valitsusliidu juht Jüri Ratas leiab samuti, et kui riigikogu tuleb septembris taas kokku, saab ta süveneda ning seadusesse sisse viia muudatused, kui parlament seda vajalikuks peab. On ka võimalus, et riigikogu otsustab saata seaduse presidendile väljakuulutamiseks muutmata kujul.

"Valitsuse poolelt me ei näe vajadust, et riigikogu peaks erakorraliselt kogunema," sõnas peaminister.

Erakorralise istungi kokkukutsumiseks on riigikogu esimehe Eiki Nestori sõnul vaja 21 parlamendiliikme soovi, presidendi soovi või valitsuse soovi. Seni pole keegi ettepanekut riigikogu juhatusele teinud.

President Kersti Kaljulaid otsustas esmaspäeval mitte välja kuulutada riigikogus vastuvõetud magusamaksu seaduseelnõu.

President Kaljulaid põhjendas otsuses, et seaduse teine alternatiiv, mis vabastab magustatud joogi maksust magustatud joogi, mis toimetatakse rahvusvahelisi reise tegeva vee- või õhusõiduki pardale eesmärgiga seda pardal asuvast müügikohast kaasa müüa, on vastuolus võrdse kohtlemise põhimõttega ning seega põhiseadusega.