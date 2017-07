Kaitseinvesteeringute keskus ostab 75 miljoni euro eest automaattulirelvi

Hanke eesmärk on osta 1. ja 2. jalaväebrigaadile uued 5,56mm ja 7,62mm automaattulirelvad, hankesse on kaasatud lisaks kaitseväele justiitsministeerium ning politsei- ja piirivalveamet, kel on samuti tekkinud vajadus uute tulirelvade järele. Tehniline spetsifikatsioon on kokku pandud kaitseväe juhtimisel, ütles keskuse pressiesindaja Ingrid Mühling ERR-ile.

Kavandatava hankelepingu kohaselt ostab kaitseinvesteeringute keskus aastatel 2018–2021 ligikaudu 11 000 automaattulirelva. Lisaks sellele peab sõlmitav raamleping võimaldama täiendavalt kuni 18 000 automaattulirelva ostmist aastani 2024.

Hanke maksimaalne eeldatav maksumus on 75 miljonit eurot. Tegemist on järgneva kümnendi ühe mahukama ja olulisema relvastushankega liikursuurtükkide K-9 ja laskemoona hangete kõrval.

Hankemenetlusliigina kasutatakse väljakuulutamisega läbirääkimistega hankemenetlusest, ning osaleda saavad kõik huvitatud isikud, kes saavad esitada taotluse koos kvalifitseerimisdokumentidega.

Peale taotlejate kvalifitseerimist edastatakse kvalifitseeritud taotlejatele hankedokumendid koos tehnilise kirjeldusega pakkumise esitamiseks.

Hanke võitjaga sõlmitakse raamleping.

Hanke täpsemad tingimused on avaldatud riigihangete registris. Samuti on teade saadetud Euroopa Ühenduse Ametlike Väljaannete Talitusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 8. august.