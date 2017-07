Läbirääkijad tahavad Savisaarele Lasnamäe esinumbri kohta

Eurosaadik ja Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom tunnistas ERR-ile, et see on tõepoolest üks punkt, millest erakonnasisestel kõnelustel on räägitud.

Toom rääkis, et kui erakond peaks otsustama, et praeguse Lasnamäe esinumbri Mihhail Kõlvarti asemel kandideerib Edgar Savisaar, siis Kõlvart kindlasti selle peale ei solvuks. See on Toomi sõnul lausa välistatud.

Seda, kas Kõlvartiga on Lasnamäe esinumbri kohast loobumisest räägitud, ei olnud nõus Toom ütlema.

Toom ütles samas ka, et Savisaar saaks suure häältesaagi ka viimasena nimekirjas kandideerides.

Toom rõhutas veel, et Savisaarele Lasnamäe esinumbri koha saamine ei ole kindlasti peamine asi, millest kõnelustel räägitakse. "See oleks tore, aga see ei ole peamine. Meil on päris pikk loetelu asjades, mida me tahaks muuta aga kus me ei ole kuhugi jõudnud," sõnas Toom.

"Minu tahe on see, et me muudaksime kõik punktid läbiräägitavaks. Et poleks selliseid asju mis ei tule kõne allagi," lisas ta.

Esmaspäeval jõuti Toomi sõnul päris mitmes asjas kokkuleppele. "Näiteks see, et meie Tallinna linna valimisplatvormi punktid on implementeeritavad erakonna programmi," ütles Toom.

Riigikogu liige Olga Ivanova ütles esmaspäeval "Aktuaalsele kaamerale", et Savisaar oleks kindlasti huvitatud esinumbri kohast Lasnamäel. Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles selle peale, et Savisaar saaks soovi korral kõrge koha erakonna nimekirjas, aga Tallinna esinumbrid on paigas.

Sel nädalal on plaanis erakonnas veel terve rida kohtumisi.