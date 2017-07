Parteidest on tänavu enim kasvanud EKRE, üle 200 liikme kaotanud IRL

Erakondadel oli kohustus esitada 30. juuniks mullused majandusaasta aruanded, mis sisaldavad ka ülevaadet liikmete arvust 31. detsembri 2016 seisuga. Võrreldes neid numbreid äriregistris 4. juulil väljas oleva teabega ilmneb, et suurim muutus on toimunud IRL-i liikmeskonnas.

Kui aasta lõpul oli IRL-is 9215 liiget, siis nüüd 8994 ehk erakonnast on lahkunud 221 inimest. Tegelikkuses on lahkujate arv suuremgi, sest vahepeal on erakonnaga olnud ka liitujaid. Tuntumad IRL-ist lahkujad on olnud poliitikud Margus Tsahkna ja Marko Mihkelson, ettevõtja Priit Alamäe, Toiduliidu juht Sirje Potisepp.

Enim on liikmeid juurde võitnud Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE). Kui aasta lõpus oli EKRE-s 8100 liiget, siis praeguse seisuga 8275 liiget. Liikmeskonna juurdekasv on EKRE-l olnud 175 imnimest. Viimase poole aastaga on EKRE-ga liitunud teiste seas näiteks Paide sotsiaaldemokraatide endine juht Priit Põder.

Lisaks EKRE-le suutis liikmeskonda kasvatada ka Eesti suurima liikmete arvuga erakond Keskerakond. Kui aasta lõpul oli peaministriparteil 14 672 liiget, siis täna 14 828 ehk 156 inimest enam.

Ülejäänud parlamendiparteide liikmeskond on sarnaselt IRL-ile kahanenud.

Reformierakonnal oli aasta lõpus liikmeid 12 446, praegu 12 364 ehk 82 võrra vähem.

Sotsiaaldemokraatlikus Erakonnas oli aasta lõpul 6014 liiget, nüüd on sotsiaaldemokraatide nimekirjas 5953 inimest ehk 61 inimest vähem.

Vabaerakonnas oli aasta lõpus 685 liiget. Kuus kuud hiljem on liikmete arv 657 ehk 28 liiget vähem.

Kui eelmise aasta viimaseks päevaks oli end kuue parlamendiparteiga sidunud kokku 51 132 inimest, siis täna on see arv 51 071.