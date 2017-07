Geiparaadi korraldaja ootab Tallinn Pride´ile sadu inimesi

"Nädal aega tagasi oli registreerunuid mitusada. Ma usun, et tuleb päris palju inimesi nii rongkäigule kui ka sellele järgnevale kontserdile," ütles Soomelt ERR-i raadiouudistele.

Ta rääkis, et rongkäigu marsruut on juba linna ja politseiga kooskõlastatud. "Alustatakse kell 13 Viru tänavalt ja liigutakse peamiselt läbi vanalinna ja lõppsihtpunkt on Sõpruse kino ees. Kell 15 algab traditsiooniline Baltic Pride´i tasuta vabaõhukontsert," sõnas Soomelt.

Raadiouudiste küsimusele, mis saab siis kui paraadil osalejaid hakatakse munadega loopima, vastas ta, et pole mõtet end sellisel viisil alandada.

"Mina ise arvan, et see on üsna brutaalne eneseväljendusviis, aga kui nemad soovivad end sellest küljest näidata siis see on igaühe sisetunde ja eneseväärikuse küsimus. Mina loomulikult ütlen, et ei ole mõtet end sellisel viisil alandada," lausus Soomelt.

Tallinn Pride üritusi korraldati aastatel 2004-2007. Toona tõid need kaasa rongkäigus osalejate ja konservatiivselt meelestatud inimeste kokkupõrkeid. Samas viimane, aastal 2007 toimunud geiparaad möödus pealinna politseile rahulikult, tabati vaid üks agressiivne korrarikkuja.

Soomelt arvas, et rongkäigul osalejaid on pooleks nii Eestist kui ka välismaalt. "Ma loodan, et see suhe on sel aastal enam vähem pooleks," ütles Soomelt.