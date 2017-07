G4S Eesti käive kasvas 54,5 miljoni euroni

Turvateenuse osutaja AS G4S Eesti käive kasvas eelmisel aastal 3,5 protsendi võrra 54,5 miljoni euroni, aruandeaasta kasum langes 60,5 protsendi võrra 2,2 miljonile eurole.

Ettevõtte käive on viimase nelja aasta vältel stabiilselt kasvanud, kuid 2016. aasta ärikasum oli sellele eelnenud aastaga võrreldes väiksem.

Üks põhjustest oli 2015. aastal erakorralise ühekordse tulu saamine summas 1,9 miljonit eurot, mis tulenes 2013. aastal moodustatud lepingulise kulueraldise vabastamisest, selgub AS G4S Eesti majandusaasta aruandest.

Lisaks sellele tõstis ettevõte tulenevalt kasvavast eesliinitöötajate palgasurvest töötasusid rohkem, kui seda võimaldasid aasta alguses tehtud mehitatud ja tehnilise valve teenuste lepingulised hinnatõusud.

Tänavu keskendub ettevõte oma peamistele tegevusvaldkondadele ja vastavate kompetentside arendamisele, jätkatakse planeeritud arendustegevustega ja investeeringutega ning otsitakse võimalusi uute teenuste turuletoomiseks.

AS G4S Eesti töötajate keskmine arv taandatuna täistööajale oli aruandeaastal 2446, mida on 116 võrra vähem kui eelnenud aastal, kuid palgakulu tõusis viie protsendi võrra 25,6 miljoni euroni.

Ettevõttel oli 31. detsembri seisuga jaotamata kasumit 89,8 miljonit eurot.

AS G4S Eesti on ülemaailmselt enam kui 110 riigis tegutseva ligikaudu 600 000 töötajaga rahvusvahelise turvakontserni G4S plc koosseisu kuuluv ettevõte. G4S plc aktsiad on noteeritud Londoni ja Kopenhaageni börsil.