Toom: Ratas on nõus halli passi omanikele kodakondsuse andma

Eurosaadiku ja Keskerakonna juhatuse liikme Yana Toomi sõnul ütles parteijuht ja peaminister Jüri Ratas, et on halli passi omanikele kodakondsuse andmise poolt. Keskerakonna peasekretär Mihhail Korb ütles, et halli passi küsimuses eriarvamusi ei ole.

"Minu tahe on, et suudaksime eristada, mis on koalitsioonilepe ja mis on erakonna positsioon, need ei pea ilmtingimata kattuma. Siin on Ratas teinud ühe hea asja öeldes, et on selle poolt, et andke halli passi omanikele tingimusteta kodakondsus. Koalitsioonileppes seda ei ole, aga see on erakonna seisukoht," ütles Toom kolmapäeval Eesti Päevalehes ilmunud intervjuus.

Mihhail Korb ütles ERR-i raadiouudistele, et nende tingimuste seas, mis lauale pandi, halli passi teemat ei olnud ja selle üle arutelu ei ole olnud. Korbi sõnul ei ole halli passi küsimus kohalike valimiste küsimus.

"Aga kui see küsimus oleks laua peale tulnud, siis meil lahkarvamusi ei oleks olnud," ütles Korb.

Savisaar pole kandideerimiseks soovi avaldanud

ERR küsis Korbilt ka selle kohta, kui tõenäoline on, et erakonna eelmisest esimehest Edgar Savisaarest võiks saada Mihhail Kõlvarti asemel Lasnamäe esinumber kohalikel valimistel Tallinnas. Korb ütles, et Edgar Savisaar ei ole ise selgelt avaldanud soovi Keskerakonna nimekirjas kandideerida, aga erakond on talle korduvalt öelnud, et teda oodatakse erakonna nimekirja kandideerima.

"Niikaua kuni ta ise konkreetset initsiatiivi avaldanud ei ole, ei saa rääkida ka konkreetsest kohast nimekirjas. Aga mina usun, et Edgar Savisaar on nii tugev poliitik, et ta korjab oma toetajate hääled sõltumata sellest, millisel kohal ta nimekirjas on," lausus Korb.