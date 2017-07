IRL pole veel otsustanud riigikogu väliskomisjoni juhi väljavahetamist

"Ei mina ega esimees pole seda teema tõstatanud, et seda erakorraliselt lahendama asuda," ütles IRL-i peasekretär Priit Sibul BNS-ile. Tema sõnul pole IRL arutanud ei Mihkelsoni tagasikutsumist ega ka uue inimese leidmist sellele kohale.

Sibula sõnul saaks teemat arutada riigikogu IRL-i fraktsiooni koosolekul, kuid see koguneks alles riigikogu täiskogu kokku kutsumisel. Senise info kohaselt ei kavatse koalitsioon aga riigikogu erakorraliselt kokku kutsuda ka seoses magusamaksu seaduseelnõu väljakuulutamata jätmisega presidendi poolt ning plaanib teemat arutada alles sügisel.

Mihkelson rääkis BNS-ile, et tema jätkamine väliskomisjoni esimehe ametikohal ei sõltu enam temast, vaid IRL-i fraktsioonist

"Hetkel ma töötan igatahes kui täisvolitustega väliskomisjoni esimees. Seda küsimust peab küsima Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsioonist," ütles Mihkelson. "See on nüüd IRL-i fraktsiooni otsus, mida nad selles situatsioonis teevad. Mina selgelt avaldan soovi jätkata riigikogu väliskomisjonis ja nii kaua selle esimehena kui see on poliitiliselt võimalik," lisas poliitik.

Eesti Euroopa Liidu eesistumisega seoses toimuvatest üritustest on riigikogu väliskomisjoni jaoks kõige olulisem sündmus 7.-9. septembrini Tallinnas peetav parlamentidevaheline ühise välis- ja julgeolekupoliitika ning ühise julgeoleku- ja kaitsepoliitika konverents (CFSP/CSDP), kuhu on oodata ka Euroopa Liidu välispoliitikajuhti Federica Mogherinit.

Riigikogu täiskogu alustab sügisistungijärku 11. septembril.

Keskerakonna, Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu koalitsioonileppe kohaselt on riigikogu väliskomisjoni juhi koht IRL-i mehitada. IRL-ist kuulub väliskomisjoni pärast Mihkelsoni erakonnast lahkumist veel Maire Aunaste.