Volvo plaanib lõpetada vaid bensiiniga töötavate autode tootmise

STOCKHOLM, 5. juuli, AFP - BNS – Rootsi autotootja Volvo teatas kolmapäeval, et plaanib lõpetada vaid bensiiniga töötavate autode tootmise 2019. aastal ning kõik uued mudelid hakkavad olema kas hübriidid või täielikult elektrilised.

Hiina Geely'le kuuluv Volvo teatas, et plaanib vahemikus 2019 kuni 2021 välja tulla viie täielikult elektrilise autoga, millest kolm on nende enda kaubamärgi all ja kaks Polestar kaubamärgiga. Lisaks sellele tullakse välja ka mitme hübriidmudeliga.

"See avaldus märgib täielikult sisepõlemismootoriga autode lõppu," ütles Volvo juht Hakan Samuelsson.

Volvo kõneisiku sõnul jätkab Volvo enne 2019. aastat tehtud bensiini- ja diiselmootoritega autode tootmist, kuid need asendatakse järk-järgult hübriid- ja elektriautodega.

Saksa ajalehele Frankfurter Allgemeine Zeitung mais antud usutluses ütles Samuelsson, et ei plaani arendada uut diiselmootorite generatsiooni rangematest regulatsioonidest tulenevate kulude tõttu.

Volvo plaanib 2025. aastaks müüa miljon elektriautot ning loodab selleks ajaks ka oma tootmise teha kliimaneutraalseks.