Endiselt on ebaselge , kas Keskerakond läheb Tallinnas valimistele ühtse nimekirjaga või mitte. Erakonna peasekretär Mihhail Korb ütles meie venekeelsetele raadiouudistele, et loodab lahenduse leida juba lähiajal. Ajakirjanduses on spekuleeritud, et Yana Toomi poole nõue on Keskerakonna juhtide lubadus anda hallipassi omanikele Eesti kodakondsus, Korb eitas seda.