Ministeerium laiendab tasuta õigusabi saajate ringi

Justiitsministeeriumi hinnangul on Eestis rohkem kui 100 000 inimest, keda sissetuleku järgi ei saa arvestada otseselt tasuta riigi õigusabi saajate hulka, kuid kelle majanduslik olukord ei luba neil ootamatute õigusküsimuste korral ka ise õigusabi küsida.

Justiitsminister Urmas Reinsalu selgitas, et seni kehtinud õigusabi programmi kohaselt oli riigilt tasuta õigusnõu võimalik saada üksnes vähekindlustatud isikutel, kelle igakuine sissetulek jäi alla ametliku miinimumpalga ning erandjuhtudel ka suurperede esindajatel.

Kolmapäevast alustab justiitsministeerium ulatuslikku teavituskampaaniat, millega tutvustatakse uut õigusabi süsteemi, mis laiendab oluliselt tasuta ning soodustingimustel riigi poolt õigusabi saajate hulka.

"Esmatasandi õigusnõustamise süsteemi muutmisega ja täiendavate riigi rahaliste ressursside panustamisega suurendatakse kvaliteetse õigusabi kättesaamist inimestele, kellel see praegu puudub," rääkis justiitsministeeriumi vabakutse talituse juhataja ja projekti peamine eestvedaja Gunnar Vaikmaa.

"Uue süsteemi kohaselt saavad üldist õigusnõustamist edaspidi tasuta või turutingimustest soodsamalt kõik Eestis elavad inimesed, kelle brutosissetulek on kuni 1,5-kordne statistikaameti avaldatud keskmisest ehk ca 1730 eurot," lisas ta.

Õigusnõustamist pakutakse 2+3+10 süsteemiga, mis tähendab, et esimesed kaks tundi on võimalik saada õigusnõu ühekordse visiiditasu eest 5 eurot koos käibemaksuga (v.a alaealised), sellele järgneva kolme tunni eest tuleb tasuda tunnitasu 20 eurot koos käibemaksuga. Lisaks on abivajajal võimalik saada veel 10 tundi õigusnõustamist turuhinnast oluliselt soodsamalt ehk tunnitasuga 40 eurot koos käibemaksuga.