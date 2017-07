Lukase hinnangul punamonument ERM-i territooriumile ei sobi

Lukas ütles Postimehele, et ERM on eesti rahva ajalooteadmise ja -väärtuste kandja ning tema vaatevinklist ei sobi punamonument ERM-i territooriumile ja ajaloolise hoone vastaskaldale.

Ta lisas, et just Teine maailmasõda oli see, mis hävitas ERM-i Raadil.

Sama kinnitas Lukas ka ERR-i raadiouudistele. "Kui ajakirjanik küsib minult, kuidas ma suhtun sellesse punamonumenti, siis loomulikult ma ütlen oma arvamuse - see ei sobi sinna. Te ei kujuta ju ette ka, et näiteks mõne sakslaste poolt Teise maailmasõja ajal hävitatud objekti - kas Euroopas või Venemaal, ükskõik kus - kõrval kõlaks aastas korra "Horst Wessel", teised saksa võtlushüüud ja sõjalaulud. Kindlasti ei ole see lubatud meil siin, aga selline sõja- ja punamonumendi propaganda ikkagi aastas korra vähemalt käib ja see ERM-i kontekstiga ei sobi," selgitas Lukas.

Tema kinnitusel ei kutsu ta üles kohe monumenti teisaldama.

"See ei olnud võitlushüüd, et ma nüüd arvan, et muuseumi põhiline ülesanne on hakata seda monumenti teisaldama. Aga, jah, kindlasti ma ütlen oma arvamuse, kui avalikkus selle teema tõstatab, aga ERM oma põhitegevuste hulgas nüüd kõigepealt ei näe, et me peaksime seda ise teisaldama hakkama," sõnas ta.

"Meil ei ole sellist võitlushüüdu, et teisaldame selle monumendi koheselt. See on hinnang selle sobivusele sellesse kohta, mis praegu on hoopis teises kontekstis välja öeldud. Selle hinnangu juurde ma jään, aga selle initsiatiivi peavad ikkagi haarama need, kes on rohkem seotud monumentide paigaldamiste, teisaldamiste ja kõige sellisega. ERM-il sellist infrastruktuuri, et kõik tööd ära saaks teha, ei ole," rääkis Lukas.