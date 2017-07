Fotod: politsei kasutas Hamburgis protestijate vastu veekahurit

Saksa kantsler Angela Merkel võõrustab reedel Hamburgis maailma juhtivate majanduste ehk G20 tippkohtumist, vahendas Reuters.

Kolmapäeva öösel protestis sadamalinnas umbes 500 inimest. Tegemist oli esimese suurema protestiga tippkohtumise eel.

Arvatavalt protesteerivad sel nädalal Hamburgis kümned tuhanded inimesed, kes on enda sõnul globaliseerumise, suurkorporatsioonide ahnuse ja suutmatuse vastu võidelda kliimamuutustega.

Siseminister ütles teisipäeval, et Saksa võimude hinnangul on umbes kaheksa tuhat meeleavaldajat valmis kasutama vägivalda. Sel nädalal on korda valvamas umbes 20 000 politseinikku.

Der Spiegeli andmetel kardab Saksa sõjavägi, et protestijad kasutavad ka relvastamata droone ning on selleks puhuks pannud tööle radari, mis peaks võimalikke häireid õhus tuvastama. Saksa sõjaväe pressiesindaja ei kinnitanud seda väidet.