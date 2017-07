Ratas: kodakondsuspoliitika selle valitsuse ajal ei muutu

Ratas rõhutas, et kodakondsuspoliitika selle valitsuse ajal ei muutu. "Ma väga loodan, et erakonnad tõstatavad selle üles enne riigikogu valimisi," lõpetas Ratas.

Eurosaadik ja Keskerakonna juhatuse liige Yana Toom ütles kolmapäeval intervjuus Eesti Päevalehele, et Ratas, et on halli passi omanikele kodakondsuse andmise poolt.

Päeva jooksul kommenteeris Jüri Ratas seda teemat "Aktuaalsele kaamerale".

"See oli üks suuremaid teemasid, kui ma asusin peaministri ametisse ja ütlesin välja ühes intervjuus, et ma arvan, et see küsimus, et Eestis on väga palju neid inimesi, kellel ei ole kodakondsust, halli passi omanikke üle 80 000. Et sellele juhivad tähelepani rahvusvahelised organisatsioonid. Ma arvan, et see ei ole mõistlik, ka siseriiklikult. Ka Eesti julgeolekupoliitika seisukohast see ei ole hea lahendus. Kindlasti ei toeta ma seda mõtet, et kõigile 80 000 inimesele saadetakse koju Eesti vabariigi kodakondsus. Seadus ütleb ju väga kindlad reeglid, mille alusel kodakondsust saab taotleda," ütles Ratas.

"On räägitud sellest, et need inimesed, kes on elanud Eestis enne 20. augustit 1991 võiksid saada lihtsustatud korras kodakondsuse, aga see tähendab nende enda palvet või taotlust. See tähendab, et nad ütlevad, et me austame Eesti riigi seadusandlust, põhiseadust, oleme lojaalsed Eesti riigile. Neid asju ma kindlasti ei saa välja võtta sellest taotlusest," lisas peaminister.

Ratase sõnul on küsimus selles, kas nad peavad tegema eesti keele eksami ja põhiseaduse eksami. "On olnud Keskerakonna fraktsiooni arvamus, et need inimesed, kes on elanud enne 20. augustit 1991 siin, ei peaks seda tegema. Kindlasti on meie arvamus ka see, et nendel inimestel, kes on seotud olnud Nõukogude armeega ja Nõukogude Liidu militaarse poolega, ei peaks olema võimalust saada lihtsustatud korras kodakondsust," sõnas ta.