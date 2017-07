MilkEst ei kaeba edasi PRIA toetusotsust E-Piima kasuks

"Me arutasime seda teemat ja otsustasime ikkagi, et me ei vaidlusta seda otsust," ütles MilkEsti nõukogu esimees Märt Riisenberg BNS-ile. MilkEsti edasistest plaanidest ei soovinud Riisenberg veel rääkida.

Eelmisel nädalal ütles Riisenberg, et MilkEst ei näe edasikaebamises suurt mõtet, kuna see näitab ainult seda, et põllumeeste vahel on lahkhelid, samas kui tuleks üritada rohkem ühist keelt leida. "Proovime siin põllumeestega ühist keelt leida, ka E-Piima omadega, aga kuidas see õnnestub, ei tea. Sellest on väga vara rääkida," sõnas Riisenberg.

PRIA peadirektor kinnitas eelmisel neljapäeval piimatööstuse suurprojektide hindamiskomisjoni tehtud otsuse toetada E-Piim Tootmine AS projekti 15 miljoni euroga.

Veebruaris laekus PRIA-le kaks võistlevat taotlust E-Piim Tootmise AS-ilt ning MilkEst AS-ilt. Kaheksaliikmeline hindamiskomisjon otsustas maikuus toetada E-Piim Tootmine AS-i projekti, sest komisjoni juhi Indrek Neivelti hinnangul astutakse selle projektiga pikem samm edasi Eesti piimatööstuse arengus, teatas PRIA toona.

E-Piim AS projekti maksumus on 89 miljonit eurot, projekti üks investoritest on Marubeni Corporation Jaapanist. MilkEsti projekti maksumus oli 50 miljonit eurot.