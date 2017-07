ERR Strasbourg'is: teravamad küsimused Ratasele puudutasid rändekriisi

Peaminister Jüri Ratas tutvustas Euroopa Parlamendis Eesti eesistumise prioriteete ning Ratas ütles oma kõnes, et Euroopas on jälle näha ootuste ja lootuste suurenemist ning seda hetke ei tohi lasta raisku minna. Parlamendiliikmete teravaimad küsimused puudutasid rändekriisi.

Ratast võttis Strasbourgis Euroopa Parlamendis vastu asepresident Mairead McGuinness. Täiskogu ette astunud peaminister alustas kõnet eesti keeles, teenis välja aplausi, kritiseerides Venemaa okupatsiooni Ukrainas, ja ütles, et Euroopas ei tohi lasta raisku minna taas kasvama hakanud lootuste õhkkonnal, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Ratas tõi välja, et Eesti on end iseseisvuse kättevõitmisel korduvalt näidanud võimaluste ärakasutamise eksperdina.

"Omal moel on see teinud meist võimaluste ärakasutamise eksperdid. Ma olen kindel, et me ei ole üksi selles äratundmises, et muutused on õhus," kõneles peaminister.

Teravamad küsimused Ratasele puudutasid rändekriisi, sotsiaalvaldkonda ja Venemaa-poliitikat.

"Euroopa Liit pikendas juunis USA survel taas sanktsioone Venemaa vastu, sanktsioonide ja vastusanktsioonide esimesed ohvrid on meie põllumehed," kommenteeris europarlamendi liige Nicolas Bay.

"Mida te kavatsete teha rändekriisi ja solidaarsuse küsimusega, kus liikmesriigid ei tee seda, mida nad on lubanud?" küsis parlamendisaadik Dimitrios Papadimoulis.

"Ma saan aru, et Eestil ei ole migrantidega probleeme. Te võtate neid vastu 150. Itaalia on aga muutumas suureks põgenikelaagriks," tõdes parlamendisaadik Matteo Salvini.

Ratas vastas, et võtab migratsiooni väga tõsiselt. "Kõigepealt migratsioon. Ma võtan seda väga tõsiselt, minu meelest ei ole see ühe või teise liikmesriigi küsimus, see on kõigi 28 liikmesriigi küsimus," vastas ta.

Eesti saadik Euroopa Parlamendis Marju Lauristin ütles, et parlamendis oli õhkkond erakordselt sõbralik.

"Meie peaminister esines väga kindlalt ja saal oli, ma ütleks, meie parlamendi üldise õhkkonnaga võrreldes erakordselt sõbralik, heatahtlik, nii et mul on tunne, et Eesti on jälle mingis Euroopa pailapse olukorras, mis alati ei ole hea, sest see tekitab ka selliseid ootusi, mida me ei suuda alati võib-olla täita," rääkis Lauristin.

Eesti meeleolu tõi parlamenti eestikeelne laul - parlamendiliikme Yana Toomi kutsel esines seal Eesti Televisiooni tütarlastekoor.