Politico reastas Eesti eesistumise 15 võtmeisikut

Riina Kionka

Euroopa Ülemkogu eesistuja Donald Tuski välispoliitika nõunik aitas peale raudse eesriide tagant vabanemist Eesti uut identiteeti kujundada, kirjutas Politico. Aastal 2004 töötas ta Euroopa Liidu nõukogus transatlantilise koostöö ja inimõiguste valdkonnas ning andis panuse Eesti liitumisse Euroopa Liiduga. Aastal 2007 töötas ta Euroopa Liidu välispoliitika juhi Javier Solana eriesindajana inimõiguste küsimustes.

Riina Kionka. Autor: Postimees/Scanpix

Marit Sillavee

Kui Euroopa Komisjonis on vaja saada midagi tehtud, tuleb helistada Jean-Claude Junckeri meeskonnaülemale. Temani jõudmiseks on aga kõigepealt vaja helistada Marit Sillaveele, kes alustas oma komisjoni-karjääri digiosakonnas.

Kaja Tael

Kui Tael nimetati 2016. aastal Eesti alaliseks esindajaks Euroopa Liidus, kirjeldas ta enda rolli kui tõlgi, vahendaja, reklaamija ja mootori oma. Varem on ta töötanud suursaadikuna Suurbritannias ja Saksamaal.

Johannes Tralla

Enamiku eestlaste jaoks on Johannes Tralla rohkem Euroopa Liidu nägu, kui ükski poliitik, kuna Eesti Rahvusringhäälingu korrespondendina esineb ta igal õhtul eestlaste elutubades Euroopa Liitu puudutavate lugudega. 29. juunil juhtis ta ka eesistumise avakontserdi ülekannet Vabaduse väljakul, märkis Politico.

Johannes Tralla. Autor: ERR

Andrus Ansip

Digitaalse ühtse turu eest vastutav Euroopa Komisjoni asepresident on Komisjoni protokolli nimekirjas neljas, peale Jean-Claude Junckerit, Frans Timmermansi ja Federica Mogherinit – seega kõige kõrgemal ametikohal eestlane Brüsselis. Politico sõnul oli Ansipil kõige pikaaegsema peaministrina võtmeroll e-Eesti väljakujunemisel.

Henrik Hololei

Komisjoni transpordiosakonna peadirektor Hololei töötab lähestikku Ansipiga, et arendada digitaalse ühtse turu strateegiat, eriti selles osas, mis puudutab isejuhtivaid autosid, tarku linnu ja teisi ühistranspordi taristu arenguid. Hololei on varem olnud Komisjoni asepeasekretär ning Komisjoni asepresidendi Siim Kallase meeskonnaülem.

Christian-Marc Lifländer

Lifländer on NATO küberkaitse osakonna juht ja organisatsiooni nägu kõigis digiküsimustes. Ameerika haridusega julgeolekuekspert töötas palju aastaid Eesti kaitseministeeriumis, enne kui läks tööle NATO-sse.

Kaja Kallas

Kallas on Euroopa Parlamendi silmapaistvaim saadik digiküsimustes: ta tegeleb telekommunikatsiooniga, e-privaatsusega ja ringhäälinguõigustega. Komisjoni asepresidendi tütar Kallas on Brüsseli konverentsidel sage esineja ning taustalt konkurentsiõiguse advokaat.

Kaja Kallas. Autor: Arvo Meeks/Valgamaa/Scanpix

Juhan Lepassaar

Lepassaar on Ansipi meeskonnaülem ning keskendub digitaalsetele poliitilistele otsustele. Politico kirjeldab teda pigem poliitilise isiku kui digitaalse ekspedina. Kui Ansip oli peaminister, töötas Lepassaar tema nõunikuna Euroopa Liidu küsimustes.

Luukas Ilves

Vaid 29-aastane Ilves on Brüsseli veteran ja eestisumise digispetsialist. Ta vastutab selle eest, et Euroopa Liidu liikmesriigid lepiksid kokku digiküsimustes, näiteks telekommunikatsiooni reformis. Politico märgib ka, et endise presidendi Toomas Hendrik Ilvese poeg jagab isa armastust kikilipsude vastu.

Uku Särekanno

Särekanno hakkab tööle Brexiti läbirääkimiste rakkerühmas Michel Barnieri juures. Särekanno on varem töötanud kõrge diplomaadina Eesti alalises esinduses ning Politico tõi välja tema kirjutise Eesti eesistumise võimalusest näidata riiki usaldusväärse ja avatuna.

Uku Särekanno Autor: Postimees/Scanpix

Marika Post, Annikky Lamp ja Jüri Laas

Politico kiidab Eesti alalise esinduse võimsat pressimeeskonda. Post on koos soomlasest Leena Brandtiga üks kogenumaid pressiesindajaid Brüsselis – esimese ametikoha sai ta aastal 2007. Lamp asus oma praegusele tööle Euroopa Komisjoni pressiesindaja ametist. Laas tuli aga Euroopa Ülemkogust, niisiis on ta toetanud Tuski paljudel tippkohtumistel.

Signe Ratso

Ratso on Euroopa Komisjoni kaubanduse osakonna juht ning vastutab üldise kaubandusstrateegia eest, mis puudutab mitmepoolset kaubandussüsteemi ja vabakaubanduse leppeid. Ta on võtmeisik Euroopa Liidu püüetes täita tühimikku, mille jätab aina kaugenev USA, ning tal on tähtis roll Euroopa Liidu edaspidiste suhete kujundamises Suurbritanniaga. Ratso on varem töötanud palju koos WTO ja OECD-ga ja osales läbirääkimistes Eesti liitumisel Euroopa Liiduga.