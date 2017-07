Hiina ja Saksamaa loodavad jõuda kiiresti vabakaubandusleppeni

Hiina riigipea külastab Euroopa riigijuhte enne reedel algavat maailma juhtivate majanduste rühma G20 kohtumist Hamburgis. Saksamaale saabus Xi Venemaalt, kus kohtumisel president Vladimir Putiniga jõuti muu hulgas üksmeelele suhtumises Põhja-Koreasse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Et Saksamaa ja Hiina suhted lähedased on, selgub sellestki, et Berliini loomaaias on Hiinalt renditud pandad. Pandadiplomaatiat ehk sümpaatsete loomakeste rendileandmist riikidele, kellega Hiinal on tihedad sidemed, on Hiina arendanud juba umbes poolteist tuhat aastat.

Hiina ja Saksamaa tihedad suhted on suuresti tingitud tõigast, et maailma suurim tarbekaubatootja ei saa ilma õitsva Euroopa turuta hakkama.

"Me vajame avatud ja innovatiivset koostööd. Me peame tõhustama oma koostööd kaubanduse, majanduse, rahanduse ja investeeringute alal, kuid üheskoos ka terrorismiga võitlema," ütles Xi Jinping.

Hiina president möönab, et G20 kohtumise kõnelused võivad tema jaoks kujuneda raskeks. Ehkki majanduslikult oleks Euroopa riigid ja Hiina valmis veel palju tihedamat koostööd tegema, erinevad Euroopa ja Hiina arusaamad demokraatiast ning inimõigustest endiselt oluliselt ning väärtustest päriselt mööda vaadata ei saa, isegi kui kiusatus selleks oleks suur.

"Me peame intensiivselt jätkama praegust inimõigustealast dialoogi ja tagama, et ühiskonna erinevatel osadel oleks võimalik ennast väljendada. Seepärast arvan ma, et meie kodanikuühiskondade koostöö vajab tugevdamist," kõneles Merkel.

Ka Põhja-Korea osas on Hiina Euroopast erineval seisukohal. Ehkki Kim Jong-uni diktatuur ei meeldi Hiinalegi, ei taha nad USA-le orienteeritud taasühinenud Koread. Selles osas leidis Hiina president aga mõistmist oma Vene kolleegilt.

"Me leppisime kokku ühisalgatuses, mis põhineb Venemaa plaanil sammhaaval Korea olukorda lahendada ja Hiina ideedel, samal ajal külmutades Korea RDV tuumavõimekust ja USA ning Korea Vabariigi ulatuslikke sõjaväeõppusi," rääkis Venemaa president Vladimir Putin.

Kuivõrd Hiina otseinvesteeringud Euroopasse tõusid mullu tunamullusega võrreldes 77 protsenti, on selge, et suuri tülisid Hiina ja Euroopa vahel oodata ei ole. Need oleksid mõlemale poolele liiga kahjulikud.