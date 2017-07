Kaljulaid: peamine eesmärk eesistujana on hoida ühendust ühtse ja tegusana

"Läti kogemus EL-i Nõukogu eesistujana on veel üsna värske ning kindlasti on meil neilt õppida. Arutasime teemasid, millele meie eesistumise ajal tuleb ühiselt lahendus leida või vähemalt selles suunas liikuda, näiteks rändekriis, Brexit ja digiteemad," ütles Kaljulaid pärast kohtumist Vējonisega ning rõhutas, et peamine eesmärk eesistujana on hoida ühendust ühtse ja tegusana.

Eesti EL-i Nõukogu eesistumise ajal toimub Brüsselis idapartnerluse tippkohtumine ning kahe riigipea kohtumisel arutati põhjalikult ka neid küsimusi. Kaljulaid märkis, et mõlema riigi jaoks on idapartnerlus prioriteetne teema.

"Samas ei ole idapartnerid mingi ühtne blokk – me peame vaatama iga riiki ja tema edusamme eraldi ja toetama neid reformide läbiviimisel," lisas ta.

Riigipead arutasid kohtumisel ka julgeolekuteemasid. "Meie riikide arusaamine julgeolekusituatsioonist ning meie ümber toimuvast on peaaegu identne. Loomulikult jälgime nii Riias kui ka Tallinnas tähelepanelikult, mida toovad kaasa lähikuude õppused meie regioonis, kuid meil ei ole põhjust selle pärast muretseda," toonitas president.

Riigipead avasid koos ka NATO Riia oivakeskuse strateegilise kommunikatsiooni konverentsi. Riiast sõidab president Kaljulaid edasi visiidile Poola, kus ta võtab sõna Kesk- ja Ida-Euroopa riikide tippkohtumisel, kus osaleb tänavu erandkorras ka USA president Donald Trump. Lisaks osaleb Kaljulaid Varssavis USA Atlandi Nõukogu konverentsil.