Politseiametnikud tekitasid varuosahanke petuskeemiga kahju üle 10 000 euro

Ajaleht Äripäev kirjutas maikuus, et väljaande vihjete peale algatas politsei suure sisejuurdluse, mis paljastas vead politseiautode varuosade hankelepingu täitmisel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Juurdluse kohaselt tõstis lepingupartner Mercantile politseiametnike heakskiidul kunstlikult varuosade hindu ja arvestas valesti kokkulepitud 40-protsendilist allahindlust.

PPA hankekomisjoni töötaja aitas juba 2014. aastal suunata riigihanke ettevõtte Mercantile kasuks.

"Tänaseks oleme kontrollmenetluse lõpetanud. Oleme kokku arvutanud kahju summa, milleks on veidi rohkem kui 10 tuhat eurot. Lepingupartneriga oleme selle kahjusumma kokku leppinud ja lepingupartner on selle kahjusumma ka rahandusministeeriumi arveldusarvele ära tasunud. Lepingut me ei ole lõpetanud, leping on teravdatud tähelepanu all kuni lepingu lõpuni välja," selgitas PPA peadirektori asetäitja Tauno Tuisk.

Mercantile'i teatel ei ole nad vigaste arvetega 10 tuhande eurost kahju tekitanud, kuid see summa maksti kompromisskokkuleppena.

Lisaks on politseist töölt kõrvaldatud kokku neli inimest, kes otse või kaudselt olid skeemiga seotud.

Näiliselt on asi unustatud ja politsei oma õpetuse saanud, aga Hans Uibo, kes töötas varuosade spetsialistina politseis 18 aastat ja koondati ametist sel kevadel, ütleb, et tegelikult pigistas kogu selle petuskeemi juures silma kinni peadirektori asetäitja Tauno Tuisk ise.

Uibo saatis vihjeid anomaalsete arvete ja skeemi kohta nii oma otsesele juhile kui ka Tauno Tuisule juba 2015. aastal, aga suuremahulist uurimist ei järgnenud.

"Info oli teada, see oli konkreetne, näited olid olemas. Miks sellega varem ei tegeletud, see on nüüd ebanormaalne," kommenteeris Uibo.

Tuisk kinnitas, et temani jõudsid üksikud vihjed võimalike probleemide kohta.

"Kinnitan, et olen olnud varasemalt teadlik. Minuni on jõudnud üksikud vihjed, et lepingus võib esineda probleeme. Kinnitan, et kõik need vihjed on üle kontrollitud sisekontrolli büroo poolt. Paraku need üksikud vihjed ei toonud välja mustrit. See muster tuli alles välja käesoleva aasta maikuus, kui me otsustasime kogu lepingu kolmeaastase perioodi rida realt üle kontrollida, ja leidis kinnitust, et meie endisel töötajal oli õigus," selgitas Tuisk.

Tema kinnitusel on väide, et ta oli probleemist otseselt teadlik, kuid pigistas silma kinni, vale.

Seega, Tuisu sõnul üksikute vihjete kontroll näitas küll ka üksikuid eksimusi, kuid see ei vihjanud, et eksimus oleks nii suuremahuline, et asjaga edasi tegeleda. Alles Äripäeva uued vihjed oli tema jaoks viimane piisk karikas.

Politseiautode varuosade leping Mercantilega kehtib augustini ja suvel kuulutab riik välja uue hanke.