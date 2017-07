Riigid kutsusid üles tugevdama sanktsioone Põhja-Korea suhtes

Lõuna-Korea president Moon Jae-in kutsus kolmapäeval karmistama sanktsioone Põhja-Korea suhtes seoses teisipäevase raketikatsetusega, öeldes, et see oli tõsine provokatsioon.

"See on tõsine oht ja provokatsioon. Põhja-Korea peab otsekohe (raketikatsetused) lõpetama ja sestap uurime võimalusi sanktsioonide karmistamiseks," ütles Moon Berliinis enne kõnelusi Saksa kantsleri Angela Merkeliga.

"G20 tippkohtumisel arutame seda mitme valitsuse esindajatega," ütles Moon kaks päeva enne G20 liidrite kogunemist Hamburgi.

Moon kohtub neljapäeva õhtul ka Jaapani peaministri Shinzo Abe ja USA riigipea Donald Trumpiga.

Merkel toetas samuti karistavaid meetmeid Põhja-Korea suhtes, märkides enne kõnelusi Mooniga, et kohtumisel "keskendume sellele, kuidas me saaksime paremini reageerida, kuidas me saaksime hoida survet, kuidas me saaksime karmistada sanktsioone".

Suursaadik: USA esitab uue resolutsiooni sanktsioonidest Põhja-Koreale

USA esitab ÜRO Julgeolekunõukogule uue resolutsioonikava sanktsioonide kehtestamisest Põhja-Koreale, ütles Ühendriikide suursaadik Nikki Haley kolmapäeval.

"Põhja-Korea mandritevahelise ballistilise raketi väljatulistamine on selge ja järsk sõjaline eskaleerumine," ütles Haley ÜRO Julgeolekunõukogu erakorralisel istungil.

"Lähipäevadel esitame julgeolekunõukogule resolutsiooni, mis tõstab rahvusvahelist reageeringut viisil, mis on proportsionaalne Põhja-Korea uue eskaleerumisega," sõnas ta.

Prantsusmaa kutsus tugevdama ÜRO sanktsioone

Prantsusmaa kutsus kolmapäeval ÜRO Julgeolekunõukogu võtma vastu uue resolutsiooni sanktsioonide tugevdamisest Põhja-Korea suhtes seoses teisipäevase raketikatsetusega.

"Me pooldame uut julgeolekunõukogu resolutsiooni, mis selgelt toetaks sanktsioonide karmistamist ja tugevdamist Põhja-Korea režiimi suhtes," ütles Prantsuse suursaadik François Delattre ajakirjanikele, kui nõukogu kogunes erakorralisele istungile arutama Põhja-Korea tegevust.