Eelmisel nädalal juunil saatis Itaalia siseminister Marco Minniti Ministrite Nõukogu eesistujale, Eesti siseministrile ning rände, siseasjade ja kodakondsuse volinikule Dimitris Avramopoulosele kirja, milles teatas, et olukord Itaalias pole peagi enam jätkusuutlik.

2. juulil kohtusid Prantsusmaa, Saksamaa ja Itaalia siseministrid Pariisis volinikuga, et arutada Itaalia tehtud ettepanekuid.

Tallinnas tõdesid siseministrid, et olukord Vahemere keskosas ja sellest tulenev surve Itaaliale teeb kõigile liikmesriikidele suurt muret.

Kooskõlas Euroopa Ülemkogu 22.-23. juuni järeldustega kinnitasid ministrid, et kavatsevad asuda kiiresti tegutsema Malta deklaratsiooni, partnerlusraamistiku ja Valletta tegevuskava kõikide eesmärkide paremaks koordineerimiseks ja kiiremaks saavutamiseks. Siseministrid nõustusid, et on vaja astuda täiendavaid samme solidaarsuse ja vastutuse põhimõtete vahel tasakaalu leidmiseks ning suurima surve all olevate liikmesriikide toetamiseks.

Siseministrid tervitasid Euroopa Komisjoni 4. juulil esitletud tegevuskava, mis sisaldab kiireloomulisi meetmeid, mille komisjon, ELi kõrge esindaja Federica Mogherini, Itaalia ja teised liikmesriigid kohe kasutusele võtta saavad.

Lisaks jõudsid siseministrid ühisele seisukohale tervikliku rändepoliitika kõikide olemasolevate vahendite kasutamises, eeskätt vajaduses kiirendada ühiseid jõupingutusi prioriteetsete meetmete rakendamiseks, et vähendada rändesurvet Vahemere keskosas ja pakkuda Itaaliale rohkem tuge:

- suurendada koostööd Liibüa ja teiste kolmandate riikidega, eelkõige: suurendades veelgi Liibüa rannikuvalve võimekust; tõhustades vabatahtlikku tagasipöördumist Liibüast ja Nigeeriast päritoluriikidesse; leppides kokku konfliktipiirkondadest ümberasustamise kiirendamises; tehes täiendavat koostööd Nigeeria ja Maliga, et takistada ebaseaduslike migrantide liikumist Liibüa suunas, ning tugevdades piirikontrolli Liibüa välispiiridel (eeskätt lõunapoolseil); eraldada ELi usaldusfondi Põhja-Aafrika harule piisav rahastus, sh liikmesriikidelt, et tagada jätkusuutlikkus 2018. aastal ja ka pärast seda.

- paremini koordineerida mereoperatsioone elude päästmiseks ja salakaubavedajate vastu võitlemiseks. Ministrid tervitasid Itaalia ametivõimude algatust tagamaks, et otsingu- ja päästetegevuses osalevate valitsusväliste organisatsioonide (VVO) laevad tegutsevad selgete ja siduvate tegevuskoodeksina vormistatud reeglite kohaselt, millele Itaalia esimesel võimalusel viimase lihvi annab. Seda tuleb teha koostöös Euroopa Komisjoniga ja dialoogis kõigi oluliste osapooltega, sh VVOde endiga. Lisaks on oluline: parandada koostööd Itaalia merepääste- ja koordineerimiskeskuse ja naaberkeskustega, kui need on asutatud, või muud liiki operatiivkoostööd, et tagada õigeaegne ja tõhus sekkumine, sh maaletoimetamine; kutsuda jätkuvalt Põhja-Aafrika partnereid, eelkõige Tuneesiat, Liibüat ja Egiptust, üles fikseerima ametlikult oma otsingu- ja päästepiirkonnad ning asutama merepääste- ja koordineerimiskeskused.

- saavutada paremaid tulemusi ebaseaduslike migrantide tagasisaatmise osas. Tähtis on kiiremini sõlmida hästi toimivad ELi tagasivõtulepingud ja praktilised kokkulepped kolmandate riikidega, kasutades selleks kõiki võimalikke mõjutusvahendeid ja stiimuleid, sh viisapoliitikat. Euroopa piiri- ja rannikuvalve ameti uut mandaati – eelkõige tagasisaatmise valdkonnas – tuleb liikmesriikide toetusel rakendada täies ulatuses. Oluline on jätkata kõikide takistuste kõrvaldamist sujuva ja tõhusa tagasisaatmise rakendamiseks Euroopa Komisjoni 2017. aasta märtsi soovituse kontekstis.

- samuti kinnitasid siseministrid oma täielikku toetust Itaaliale tulemusliku rändepoliitika rakendamisel, vähendades nn tõmbetegureid; tagades kõikide migrantide täieliku isikutuvastamise, registreerimise ja sõrmejälgede hõivamise; tagades kaitset vajavate inimeste kiire väljaselgitamise ning kaitset mittevajavate inimeste kiire tagasisaatmise. Ministrid tervitasid Itaalia siseministri kinnitust praegune varjupaigaõigus ja tagasipöördumispoliitika täielikult rakendada. Samuti kohustusid ministrid astuma vajalikud sammud kõigi tingimustele vastavate inimeste ümberpaigutamiseks Itaaliast.

- Osana terviklikust lähenemisest rände haldamisele, mille võtmeelement on ebaseaduslike rändevoogude jätkusuutlik vähendamine, toonitasid ministrid vajadust jätkata tööd seadusandlike ettepanekutega Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reformi raames, eesmärgiga tagada terviklik rändepoliitika ja jätkusuutlikud pikaajalised lahendused.