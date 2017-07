Prokuratuur süüdistab Pärnu spordinõunikku soodustuskelmuses

Süüdistuse järgi koostas Koort aastatel 2009-2013 Pärnu Kalevi Tenniseklubi juhatuse liikme ja selle majandustegevuses osaleva isikuna tenniseklubi nimelt sporditegevuse toetuse taotlusi ja toetuse kasutamise aruandeid ning esitas need Pärnu linnavalitsusele, ütles prokuratuuri pressiesindaja Liivi Reinhold ERR-ile.

Samal ajal oli Koort ka Pärnu linna haridus- ja kultuuriosakonna spordinõunik, kelle kohustus oli ainuisikuliselt spordi rahastamise aruandluse kontrollimine ning kes otsustas samal ajal klubile linna toetuse andmise.

Kokku määras Pärnu Linnavalitsus spordinõunik Uno Koorti poolt süüdistuse järgi toimingupiirangut rikkudes ettevalmistatud aruandluse, lepingute ja kontrolli põhjal aastatel 2009-2013 Pärnu Kalevi Tenniseklubile sporditegevuse toetusi 88 123,75 euro suuruses summas.

Sellest 48 905,94 eurot on süüdistuse järgi välja makstud valeandmete põhjal või pole tenniseklubi toetust kasutanud sihipäraselt.

Pärnu linnavalitsus esitas kriminaalasjas avalik-õigusliku nõudeavalduse 48 905,94 euro suuruses summas.

Prokurör Küllike Kask leidis, et sarnaste kuritegude ärahoidmiseks on oluline, et rahastusotsuste tegemise ja sihipärase kasutamise kord oleks läbi mõeldud.

"On oluline, et kohaliku omavalitsuse eelarvest makstavate toetuste taotlemise ja kasutamise üle oleks olemas kontroll ja seda kontrolli ei teeks mitte ametnik, kellel endal on toetuste saamisel ja kasutamisel majanduslikud huvid, vaid erapooletu kontrollija," ütles prokurör.

Kriminaalasja uuris keskkriminaalpolitsei korruptsiooniasjade büroo Lääne talitus ning uurimist juhtis Lääne ringkonnaprokuratuur.