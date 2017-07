Justiitsministeeriumi uueks kantsleriks saab Tõnis Saar

Tõnis Saar on töötanud välisministeeriumis halduse asekantslerina alates 2012 maist. Aastatel 2004-2012 töötas ta riigikontrolli direktorina.

Justiitsministri Urmas Reinsalu sõnul on Tõnis Saare näol tegemist kogemustega juhiga. „Arvestades käimasolevat riigireformi ning viie ministeeriumi peatset kolimist ühismajja, on õhus selged ootused ministeeriumite paremaks koostoimimiseks. Olen kindel, et uue kantsleri kaasabil leiame ministeeriumite koostööle täiendavat sünergiat.“

Ametist lahkuv Norman Aas ütles, et ta on avalikus sektoris töötanud tänaseks 20 aastat ja tal on olnud võimalik toetada õigusriigi arengut erinevates riigiametites, mis on andnud talle hindamatu kogemuse.

„Oleme viimastel aastatel justiitsministeeriumi eestvedamisel võtnud endale aga eesmärgiks, et inimesed liiguksid senisest rohkem erinevate õiguselukutsete vahel ja panustaksid õigussüsteemi erinevatesse tahkudesse. See on üks põhjus, miks otsustasin ka ise vastu võtta uue väljakutse erasektoris ja jätkata oma oskuste ning kogemuste rakendamist praktikas,“ lausus Aas.