Ühiskonnauuringute Instituut kogus ligi 35 000 eurot annetusi

Palgalisi töötajaid ning seega ka palgakulusid MTÜ-l Ühiskonnauuringute Instituut ei olnud. Aastaaruande andmeil on instituudil kaks liiget, kes kuuluvad ka juhatusse - Art Johanson ja Peeter Espak.

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut tegutseb alates 2016. aasta veebruarist.

Enda kohta ütleb instituut, et on "mõttekoda, mille eesmärgiks on selgitada ja kajastada Eesti inimeste arvamusi ühiskondlikult olulistel teemadel".

Instituudi sihiks on koostada metodoodiliselt korrektseid uuringuid ja küsitlusi, mis peegeldaksid võimalikult täpselt Eesti inimeste seisukohti. "Uuringuid ja arvamusküsitlusi viiakse läbi koostöös professionaalse uuringufirmaga Turu-uuringute AS," seisab aruandes. "Tegevust finantseerivad ainult eraisikud ning tegevus koondab inimesi erinevalt elualadelt."