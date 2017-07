Fotod ja videod: Trumpi kõne Poola rahvale - USA seisab artikli viis taga

"Ameeriklased teavad, et vabade, suveräänsete ja iseseisvate riikide liit on meie vabaduste ja huvide parim kaitse," lausus USA riigipea kõnes.

"Seetõttu on minu valitsus nõudnud, et kõik NATO liikmesriigid viimaks täidaksid täielikult oma finantskohustusi. Selle tulemusena on NATO-sse hakanud valguma miljardeid dollareid," ütles Trump.

"Nende jaoks, kes kritiseeriksid meie karmi hoiakut, tooksin välja, et Ühendriigid on näidanud mitte ainult sõnade, vaid ka tegudega, et seisame kindlalt (NATO) artikli viis ehk kollektiivkaitselubaduse taga," ütles Trump.

Trumpi täismahus kõne on inglisekeelsena loetav siit.

Poola on Euroopa süda ja poolakad tema hing

Poola võib olla geograafiliselt Euroopa süda, aga poola rahvas on tema hing, ütles USA president.

Trump pidas kõne ajaloolisel Krasinski väljakul, mis on pühendatud Varssavi ülestõusule Saksa okupatsiooni vastu. Teda oli kuulama tulnud mitu tuhat inimest.

USA president kiitis poola rahva vastupanuvaimu ja tõi Poola eeskujuks teistele riikidele.

Euroopa ja USA sidemed on tugevamad kui iial varem

Trump ütles, et Euroopa ja Ühendriikide sidemed on tugevamad kui kunagi varem.

"Transatlantiline side Ühendriikide ja Euroopa vahel on tugev nagu ikka, võibolla mitmel moel tugevamgi veel," sõnas Trump kõnes.

USA võitleb islamiterroriga ja võidab

Trump ütles, et kogu maailma ohustavale islamiäärmuslaste terrorile tehakse lõpp.

"Me võitleme innukalt islamiäärmuslaste terroriga ja võidame selle," ütles Trump. Tema sõnul kujutab terrorism endast "tõsist ohtu kogu maailmale".

"Meil on alati hea meel saada oma riigile uusi kodanikke, kes jagavad meie väärtusi... Kuid meie piirid jäävad alati suletuks kõikidele äärmusluse ja terrorismi ilmingutele," lisas ta.

Venemaa peab lõpetama Ukraina ja teiste riikide õõnestamise

Trump kutsus Venemaad üles lõpetama Ukraina siseasjadesse sekkumine.

"Kutsume Venemaad üles lõpetama oma õõnestustegevust Ukrainas ja kus iganes mujal ning vaenulike režiimide toetamist, seal hulgas Süürias ja Iraanis," ütles ta.

Lisaks avaldas USA president soovi, et Venemaa "liituks vastutustundlike riikidega võitluses tsivilisatsiooni vaenlastega".

Varssavist läheb Trump Saksamaale

Trump kohtus neljapäeval Poola presidendi Andrzej Duda ja teiste kõrgete ametnikega.

Varssavis toimub neljapäeval niinimetatud Kolme mere algatuse (Three Seas Initiative) tippkohtumine, mis toob ühise laua taha Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Tšehhi, Ungari, Bulgaaria, Austria ja Horvaatia riigipead. Üritusest võtab erandkorras osa ka USA president.

Poolast sõidab Trump edasi Saksamaale G20 tippkohtumisele, mis toimub Hamburgis 7.-8. juulini.