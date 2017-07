Trump: USA on pühendunud Kesk-, Ida-Euroopa julgeoleku säilitamisele

USA on pühendunud Kesk- ja Ida-Euroopa julgeoleku ja rahu säilitamisele, ütles USA president Donald Trump neljapäeval Varssavis.

"Meie tugev liit Poola ja NATO-ga on jätkuvalt kriitiline konflikti heidutamiseks ja tagamaks, et Euroopat ei laastaks enam iialgi suurvõimude sõda ning et maailm oleks turvalisem ja parem paik," lausus Trump ühisel pressikonverentsil Poola presidendi Andrzej Dudaga.

"Ameerika on pühendunud Kesk- ja Ida-Euroopa rahu ja julgeoleku säilitamisele," ütles riigipea.

"Teeme Poolaga koostööd vastuseks Vene tegevustele ja destabiliseerivale käitumisele," lisas ta.

Vastuseks küsimusele, kas riigipead arutasid Poolale antavaid võimalikke USA julgeolekugarantiisid seniks, kuni püsib Venemaalt lähtuv oht, ütles Trump, et garantiisid ei arutatud.

Trump kritiseeris Venemaa "destabiliseerivaid" samme

Trump ilmutas Varssavis harvaesinevalt otsest kriitikat Venemaa käitumise aadressil, süüdistades Kremlit destabiliseerivatest sammudes.

Trump, kes kohtub reedel G20 tippkohtumisel Vene presidendi Vladimir Putiniga, ütles Poolas, et Ühendriigid teevad liitlastega koostööd vastuseisuks "Venemaa sammudele ja destabiliseerivale käitumisele".