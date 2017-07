Eesti majanduse tõsiseimate probleemide pingereas on endiselt esikohal oskustööliste puudus, kuid teisele kohale tõusis vähene usaldus valitsuse majanduspoliitika suhtes.

Ekspertide paneeli hinnangutest nähtub, et märtsis oli usaldamatus 71%, juunis juba 95%.

Eesti Konjunktuuriinstituud (EKI) direktor Marje Josing ütles, et teine kvartal oli üsna segane. "Sinna jäi palju heitlikke otsuseid, tuleb maks, ei tule maks. Ettevõtjate jaoks on kõige halvem segane olukord," kommenteeris ta.

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo märkis, et ekspertide-analüütikute töö ongi olla pigem kriitiline ning see on igati normaalne. Ta lisas, et tema kui ettevõtlusministri jaoks on olulisem see, mida arvavad ettevõtjad ja nende hinnangud ei ole nii kriitilised.

Eesti majandusolukord on aga eksperide ja analüütikute hinnangul märtsiga võrreldes paranenud. Ühelt poolt on paranenud tööhõive ja nõudlus siseturul, kuid teisalt läheb üha paremini Eesti peamistel kaubanduspartneritel.

Eelmise aasta viimases kvartalis hakkas majanduskasv kiirenema ning selleks aastaks prognoosib EKI 3,3-protsendilist kasvu.

Suurenenud nõudluse tõttu püsib heal tasemel ka tööstusettevõtete kindlustunne. Teises kvartalis kasvas nii tootmise kui ka ekspordi maht. Toodangu mahu prognoos järgnevaks kolmeks kuuks on samuti positiivne. Kõige enam usuvad kasvu puidu- ja tekstiiliettevõtted.

Tarbijate kindlustunne on samuti paranenud. Esimest korda ületas säästa suutvate perede osakaal ots-otsaga kokku tulevate perede osakaalu. Seda on toetanud nii kõrge tööhõive kui ka sissetulekute tõus.

Samas on hinnad kerkinud oodatust kiiremini ning enamik eksperte prognoosib inflatsiooni kiirenemist. EKI ekspertide hinnangul kujuneb tänavuseks hinnatõusuks 2,9%.