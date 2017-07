Milkest soovib oma piimatööstuse rajada PRIA toetuseta

Milkest AS soovib rajada uue piimatööstuse ilma põllumajanduse registrite ja infromatsiooni ameti (PRIA) toetuseta - uus piimatööstus peaks valmima 2020. aasta alguses.

Kolmapäeval kogunenud Milkesti nõukogu ja aktsionärid otsustasid, et ei vaidlusta PRIA peadirektori otsust määrata 15 miljoni suurune investeeringutoetus AS-ile E-Piim Tootmine ning et Milkest jätkatab piimatööstuse rajamise plaani arendamist ilma PRIA toetuseta.

Milkesti aktsionärid on pettunud PRIA vastuses Milkesti poolt esitatud vastuväidetele PRIA hindamiskomisjoni töö kohta, teatas ettevõte. Samas aga leiti, et kuna tegemist on pigem bürokraatliku, mitte sisulise vaidlusega uue piimatööstuse rajamise teemal, siis ei peetud otsuse vaidlustamist põhjendatuks.

Aktsionäride ja nõukogu otsustas üksmeelselt, et fundamentaalsete lähtekohtade olulise erinemise tõttu ei pea Milkest kindlasti võimalikuks liituda AS-i E-Piim Tootmine projektiga ning jätkab oma piimatööstuse rajamise plaani arendamist ilma PRIA toetuseta. Plaanikohase uue piimatööstuse valmimise tähtajana nähakse täna 2020. aasta algust.

Veebruaris laekus PRIA-le kaks võistlevat taotlust E-Piim Tootmise AS-ilt ning Milkest AS-ilt. Kaheksaliikmeline hindamiskomisjon otsustas maikuus toetada E-Piim Tootmine AS-i projekti, sest komisjoni juhi Indrek Neivelti hinnangul astutakse selle projektiga pikem samm edasi Eesti piimatööstuse arengus, teatas PRIA toona.

E-Piima projekti maksumus on 89 miljonit eurot, projekti üks investoritest on Marubeni Corporation Jaapanist. Milkesti projekti maksumus oli 50 miljonit eurot.

