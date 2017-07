Neljapäeval arutavad Euroopa Liidu siseministrid Tallinnas Euroopa Komisjoni plaani, mis peaks aitama Itaalial tulla toime järsult suurenenud migratsioonilainega. Rahvusvahelised inimõigusorganisatsioonid ütlevad aga, et see kava teeb olukorra veel hullemaks ning süüdistavad Euroopa Liidu poliitikat aina kasvavas hukkunud migrantide arvus.

Euroopa Komisjon esitas teisipäeval kava, mis näeb Itaaliale ette 35 miljoni euro suurust abi ning koostööd Liibüa ja teiste peamiste ebaseaduslike sisserändajate lähteriikidega. "See on kahetsusväärselt puudulik plaan, mis ei aita sugugi parandada olukorda Vahemere keskosas ega lahenda Euroopa Liidu solidaarsuse probleemi," avaldas nördimust inimõigusorganisatsiooni Amnesty Internationali Euroopa institutsioonide programmidirektor Iverna McGowan.

Suurte probleemidena näevad inimõigusinstitutsioonid Itaalia soovi sulgeda sadamad vabatahtlikele organisatsioonidele, kes aitavad põgenikke üle mere, ning et Euroopa Liit soovib anda suuremat vastutust Liibüa piirivalvele. "Selle asemel, et pakkuda lahenduseks veel rohkemate migrantide kinnipidamist ja kiiret tagasisaatmist, peavad Euroopa Liidu liidrid lõpuks ometi astuma reaalseid samme, et hoida ära merel uppumisi. Nende prioriteet peab olema otsingu- ja päästeoperatsioonide suurendamine ja seaduslike teede tagamine Euroopasse," kommenteeris McGowan.

Tema sõnul on aina suurema vastutuse panemine Liibüa piirivalve õlule vastutustundetu, ebatõhus ja on viinud veel rohkemate uppunuteni. Euroopa Liit näitab McGowani sõnul häbitut jultumust, kui lubab Liibüa rannavalvel paate kinni püüda ja tagasi Liibüasse saata.

Amnesty International avaldas neljapäeval ka raporti, milles kirjutatakse, et "küünilised kokkulepped" Liibüaga on pannud tuhandeid inimesi uppumise, vägistamise ja piinamise ohtu. Raportis öeldakse, et Euroopa Liit on mööda vaadanud põgenike kuritarvitamisest kinnipidamiskeskustes ja on jätnud migrantide aitamise peamiselt heategevuslike merepäästeorganisatsioonide hooleks.

Tallinnas otsitakse lahendust

Sarnaselt Amnesty Internationalile ütles ka Human Rights Watch, et ministrid peaksid Tallinnas pühenduma vastutuse jagamisele ning et praegune Komisjoni kava pole hea Euroopa Liidule, Itaaliale ega kõige vähem Liibüale. Nende sõnul peaksid riigid keskenduma sellele, et rohkem inimesi saaks osa ümberpaigutamise kavast ning et kiirelt vaadataks läbi ümberpaigutamise taotlused saatjata lastelt ja neilt põgenikelt, kel on Euroopa Liidu riikides juba sugulased.

ÜRO teatas teisipäeval, et sel aastal on üle Vahemere jõudnud Euroopasse 100 000 migranti ning teel Euroopasse on hukkunud üle 2000 inimese. Itaalia on seejuures võtnud sel aastal vastu 85 protsenti Vahemerd ületanud sisserändajatest.

Euroopa Komisjoni kava näeb lisaks mainitud meetmetele ette muuhulgas ka 46 miljoni euro eraldamist Liibüa ametivõimude ja Itaalia koostöö jaoks, uute kohustuste võtmist ümberasustamise osas, mis hõlmab eeskätt Liibüast, Egiptusest, Nigerist, Etioopiast ja Sudaanist saabuvaid rändajaid, tagasivõtulepingute sõlmimist rändajate päritolu- ja transiidiriikidega, Euroopa Liidu varjupaigaseaduste reformimist ning Euroopa migratsiooniametnike saatmist Itaaliasse.