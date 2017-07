Toom: saame teineteisest nüüd paremini aru

Milline on viimane seis, mis puudutab kõnelusi Keskerakonnas?

Seda ma ei kommenteeri enne kui need on lõppenud ja selle minuti seisuga need pole veel lõppenud. Ees on veel mitu kohtumist.

Homme on siis viimane päev, kui on aega kokkuleppele jõuda, olete te lootusrikas?

Ma poleks oma aega raisanud, kui ma poleks lootusrikas. Vahel on optimismi rohkem, vahel pessimismi, aga ma ausalt pingutan selle nimel, et saavutada kokkulepe.

Kas praeguse seisuga kokkulepe on veel endiselt võimalik?

Ma usun, et on. On väga vastikud tegurid, mis hetkeks muudavad meelsust, aga mis tegelikult ei ole määravad.

Millest te täpsemalt nüüd räägite?

Hetkel rääkisin ma tuhandete lemmikust - Jaanus Karilaiust. (Jaanus Karilaid ütles neljapäeval Lääne Elu vahendusel, et Yana Toom igatseb Reformierakonna kaissu ning soovib kangutada valitsust - toim.) Sellised asjad muidugi ei aita kaasa. Aga kuna see pole määrav, siis pole vahet.

Kelle käes siis praegu niiöelda pall on? Kumb pool on olukorras, et ta peab vastama teise tingimustele või soovidele?

Mina ütleksin, et pall on Jüri käes ja Jüri kindlasti ütleb, et pall on minu käes. Ja selles ongi probleem. Me nüüd oleme nüüd sellisel äraootaval seisukohal. Ma üritan täna selle palli nende kätesse selgemalt ära kinnitada.

Kas te kohtute veel Jüri Ratasega?

Kalendris ei ole, aga ma arvan, et kohtume.

Võrreldes nädala algusega, kas on olnud kõnelustel progressi või tundub, et on jäänud mingisugused valdkonnad, kus ei ole võimalik ühisele nõule jõuda?

Minu jaoks peamine pluss kogu selle asja juures on see, et kui inimesed omavahel räägivad ja palju räägivad, siis väga paljud asjad muutuvad selgemaks. Ja ükskõik, kuidas see asi läheb edasi, kas me lähme koos või me ei lähe koos, saame me kindlasti tänase seisuga teineteisest palju paremini aru kui nädal aega tagasi.