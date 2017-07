Prantsusmaa ökoloogiaminister Nicolas Hulot teatas neljapäeval, et riik lõpetab osana Pariisi kliimaleppe eesmärkidest 2040. aastast bensiini- ja diiselautode müügi.

"Me kuulutame välja bensiini- ja diiselautode müügi lõpu aastaks 2040," ütles Hulot, sõnades, et eesmärki on raske saavutada, eriti autotootjate jaoks.