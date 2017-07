80 miljoni eurone trahv on karistus selle eest, et Läti pank abistas Prantsuse ettevõtet France Offshore, mis omakorda aitas Prantsuse kodanikel Läti panga vahendusel Prantsusmaale maksude maksmist vältida. Seda korraldati nii offshore-kontode kui Rietumu panka loodud kontode abil, vahendab Läti rahvusringhääling LSM.

Lisaks trahvile mõistis kohus Rietumu panga endise juhatuse esimehe Aleksandrs Pankovsile tingimisi nelja-aastase vanglakaristuse.

Ka France Offshore'i asutaja Nadav Bensoussan sai viieaastase vanglakaristuse, sellest kolm aastat tingimisi, lisaks sai ta ärikeelu ja tasuda tuleb kolme miljoni euro suurune rahatrahv.

Kokku karistati kohtuotsusega 15 inimest, kelle seas on nii France Offshore'i kliente, töötajaid kui ka äripartnereid.

Pangale kehtestatud trahvi suurus tulenes sellest, et Prantsuse prokuröride hinnangul peideti maksuametnike eest vähemalt 200 miljonit, ent võimalik, et kuni 850 miljonit eurot. Tegemist on suurima trahviga, mida ükski Läti pank eales saanud on ning vastab suuruselt Rietumu panga möödunud aasta kasumile.

Varasemalt on Bensoussan uhkeldanud oma suurustleva elustiiliga France Offshore'i omanikuna aastail 2008-2012, samuti on ta avaldanud endast video, milles on näha, kuidas ta läheb Rietumu panka, kaenlas oma klientide dokumendipatakas.

Lätit tutvustati videos kohana, mis pakub maksuleevendust kõigile ja on lisaks ettevõtjasõbralik paik, kus esitatakse veel vähem küsimusi kui Šveitsis.

Kohtuotsuse võib edasi kaevata.

Pank kommenteeris LSM-ile, et nad tutvuvad hoolikalt kohtuotsuse tekstiga ja peavad nõu oma advokaatidega, enne kui otsustavad järgmiste sammude üle. "Praegusel hetkel võib öelda, et me absoluutselt ei nõustu selle kohtuotsusega ja kaebame selle edasi," seisab panga kommentaaris.