Aeg: Tallinnas vajab palju asju tegemist

IRL-i Tallinna piirkonna juhatus kogunes neljapäeval kell 18 otsustama, kellest saab erakonna linnapeakandidaat. Kaks päeva tagasi kinnitasid mitu allikat, et ainus kandidaat on Raivo Aeg, kes ei lükanud ka ise ümber, et see ettepanek on talle tehtud ning ta on oma nõusoleku andnud. Nüüd ootab ta Tallinna piirkonna kinnitamisotsust.

IRL-i Tallinna piirkonna esimees Siim Kiisler keeldus "Aktuaalsele kaamerale" ütlemast, kas ta esitab kinnitamiseks just riigikogu liikme Raivo Aegi kandidatuuri.

"Seda ma ei ütle praegu, keda ma esitan. Seda ma ütlen oma erakonnakaaslastele juhatuse koosolekul. Mina piirkonna esimehena teen selle ettepaneku ja siis selgub, kas piirkonna juhatuse liikmed toetavad mu ettepanekut või mitte," kommenteeris Kiisler.

Kiisler tunnistas, et ei ole eriti eeltööd teinud, et välja selgitada, kas tema esitatav kandidaat võiks hääletuselt ka läbi minna. "Ma täitsa tõsiselt kuulan ära, mida inimesed arvavad ja ütlevad ja koos otsustame. Ma ei ole käinud kedagi eraldi töötlemas, et kuule, nüüd tuleks kindlasti toetada teda või teda," ütles Kiisler.

Ka Viktoria Ladõnskajast on räägitud kui IRL-i võimalikust linnapeakandidaadist. Ladõnskaja sõnul on häid kandidaate mitmeid, kes kõik väärivad toetust, muuhulgas ka Raivo Aeg.

"Ma toetan, ma tean, et nii Aeg on väga tugev, kui ka mitu teist on väga tugevad, aga ma põhimõtteliselt saan aru, et see inimene, kelle poolt me täna siin otsustame neid asju, see ongi kõige tuvam ja ma väga loodan, et me tuleme ühtse meeskonnana," kommenteeris Ladõnsakaja.

Raivo Aeg ise ei soostunud kinnitama, kas temast saab IRL-i linnapeakandidaat, sest tema personaalküsimust hakati piirkonna juhatuses alles arutama.

"Ma olen oma põhimõttelise nõusoleku andnud selleks ja nüüd piirkonna juhatus peab otsustama seda," ütles Aeg. Ta sõnas, et ettepanek linnapeaks kandideerida tehti talle mõned nädalad tagasi ning otsus ettepanek vastu võtta sündis üsna kiiresti, ehkki mitte hetkega.

Aegi sõnul on Tallinnas palju asju, mis vajavad tegemist. "Täpselt sama probleem, mis eksisteeris neli aastat tagasi - läbipaistmatu linnavalitsemine, korruptsioon, nii poliitiline korruptsioon kui eht kasusaamise eesmärgil korruptsioon - eksisteerib endiselt edasi," ütles Aeg.