Komisjoni julgeolekuvolinik: ootame Eestilt küberturvalisuse tugevdamist

Eestilt oodatakse eesistumisperioodil panust Euroopa küberturvalisuse tugevdamisse ja see tähendab riikide suuremat koostööd, kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" Euroopa Komisjoni julgeolekuliidu volinik Julian King, kes on Eestis visiidil.

"Eesti eesistumine toimub olulisel ajal. Eelmisel kuul toimus Euroopas viis terrorirünnakut ja kaks ulatuslikku küberrünnakut. Need ohud on meie elu osa," tõdes King.

"Nende vastu võitlemiseks peab tegutsema koos. Te küsisite küberohu kohta: me kõik teame, et Eestil on selles valdkonnas kogemused ja oskused. Seetõttu ootame Eestilt eesistumisperioodil küberturvalisuse tugevdamist," jagas King oma ootusi Eesti EL-i eesistumisele.