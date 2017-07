Lähiöödel on maapinnal öökülmaoht

Lähipäevad olulist sadu ei too ja päikegi näitab ennast, aga ööd on jahedad ning maapinnalähedasi taimi ähvardab külmaoht.

Eeloleval ööpäeval kaugeneb madalrõhkkond ida-kirde suunas. Ööseks sajuvõimalus väheneb ning puhanguline tuul hakkab lääne poolt nõrgenema. Nõrgema tuulega langeb õhutemperatuur aga kohati viiest kraadist madalamale ning maapinna lähedal suureneb öökülmaoht. Päeval tugevneb Baltimaade kohal küll kuivem kõrgrõhuala, kuid päeva peale tekib pilvi ja mõni neist võib ka vihma anda. Õhutemperatuuri maksimumnäidud tõusevad 20 kraadi lähedale.

Öösel taanduvad hoovihmapilved Ida-Eesti kohalt Venemaale ja ilm läheb üsna selgeks. Tuul puhub loodest ja läänest 3-9, põhjarannikul ja Ida-Eestis kuni 11 m/s. Õhutemperatuur on 4 kuni 9, maapinnal võib langeda kohati 0 kraadi lähedale. Meretuulega rannikul on sooja kuni 12 kraadi.

Reede hommikul on pilvi vähe ja ilm sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 3-9, põhjarannikul ja Ida-Eestis kuni 11 m/s. Õhutemperatuur tõuseb 11 kuni 15 kraadini.

Päev on vähese ja vahelduva pilvisusega. Kohati sajab hoovihma. Tuul puhub läänekaarest 3-9, põhjarannikul ja Ida-Eestis iiliti kuni 11 m/s. Sooja on 14 kuni 20 kraadi.

Õhtul jääb pilvi vähemaks, üksikutes kohtades võib hoovihma sadada. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s. Sooja on 13 kuni 16 kraadi.

Laupäeval jääb Eesti kohale nõrk rõhuväli. Tuul on nõrk, öö kohati udune, päev mõnes kohas hoovihmaga. Öö on jahe: sooja on 4-9 kraadi ning maapinna lähedal püsib 0 kraadi oht, päev toob sooja 16 kuni 20 kraadi.

Pühapäeval ilmapilt oluliselt ei muutu, aga õhk läheb veidi soojemaks. Öökülmaoht kaob ja sooja on 6-12 kraadi, päevased maksimumid tõusevad üle 20 kraadi.

Esmaspäeval läheneb läänest madalrõhuala. Olulist sadu Eestisse ei jõua ning lõunasse pöörduv tuul kannab sooja juurde. Öösel on sooja keskmiselt 11, päeval 20 kraadi.

Teisipäeval jõuab Eesti kohale praeguste prognooside kohaselt Läänemerelt madalõhkkond. Ilm läheb vihmaseks ja tuuliseks. Öösel on keskmiselt sooja 13, päeval sajupilvede all 17 kraadi ringis.