Tasuta õigusnõustamise konkursi võitja suhtes on hulk küsimusi

Märtsis konkursi võitnud Eesti Õigusbürool ja Kivar & Partneritel polnud toona ette näidata ühtegi lepingulist töötajat ja eelmiste aastate majandusaasta aruannete järgi oli nende õigusabiosutamise kogemus väga väike, kirjutab Eesti Päevaleht.

Aprillis alustama pidanud firma on avalikku teenust pakkunud nüüd kolm kuud ja sel nädalal alustas ka ministeerium teenusele ulatusliku teavituskampaania tegemist.

Maksuameti andmete järgi oli juuni lõpu seisuga Eesti Õigusbürool 10 ja Kivar & Partneritel null töötajat. Firmad võitsid konkursi aga pakkumusega, millega lubati 21 juristi teenust.

Eesti Õigusbüroo juht Artur Fjodorov ütles ajalehele, et nende meeskonnas on tegelikult kokku 23 spetsialisti. Samuti kinnitas ta, et nad sõlmivad koostööpartneritega sõltuvalt töömahust, klientide vajaduste eripärast ja koostööpartneri võimalustest „eri lepinguid”. Kui Fjodorov jättis täpsustamata, mida ta nende all mõtleb, siis justiitsministeeriumi pressiesindaja Riina Solman selgitas, et õigusbürool on ülejäänud lepingud sõlmitud äriühingutega.

Samuti pole firma maksuameti andmetel kolme kuu jooksul maksnud tööjõumaksudeks sentigi. Sellest võib oletada, et õigusnõustamise teenust pakkuv firma OÜ-tab ehk ostab teenust ettevõtetelt ja hoidub nõnda maksude maksmisest.

Justiitsministeerium on Eesti Õigusbüroole kolme kuu jooksul välja maksnud ligi 50 000 eurot. Ministeeriumi esindaja sõnul on nad firma teenust eri nurkade alt mitu korda kontrollinud ja veendunud teenuse käivitumises. Ka klientide küsitlus näitavat valdavat rahulolu.