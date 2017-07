Milrem kavandab Tapale tankide remondihalli rajamist

Mootor Grupi ettevõte AS Milrem plaanib Tapale rajada tankide remondihalli, halli rajamise maksumus ja täpsem ajakava pole veel teada, kirjutab Virumaa Teataja.

"Kaitseväe rasketehnikat on mõistlik remontida kohapeal, kuna seda on keeruline kaugele transportida," ütles Mootor Grupi kinnisvarajuht Tarmo Potter. Tema sõnul oleks võimalik osutada tankide ja ka muu tehnika remontimise teenust nii Eesti kaitseväele kui ka liitlaste väeüksustele.

Mootor Grupi kinnisvarajuhi sõnul annab eelmisel nädalal väljastatud ehitusluba kindlustunde asju rahulikult edasi ajada ning vajalikke toiminguid teha. "Näiteks on vaja teha veel projekteerimistöid. Ehitusluba on meil küll olemas, kuid see väljastatakse eskiisprojektile, mis pole lõplik ehitusprojekt," rääkis Potter.

Milrem osutab alates 2014. aastast teenuseid Eesti kaitseväele, remontides ja hooldades soomukeid XA-180 ja XA-188 ning rivitehnikat.