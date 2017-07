Kadri Liik: Trumpi ja Putini esmakohtumiselt pole palju oodata

USA presidendi Donald Trumpi ja Venemaa presidendi Vladimir Putini esimene kohtumine reedel Hamburgis peab andma vastuseid paljudele küsimustele, kuid pigem midagi konkreetset oodata ei tasu, ütles YLE-le European Council for Foreign Relations mõttekoja vanemteadur Kadri Liik.

"Kui neil on pressikonverents, siis ma jälgiksin kehakeelt," ütles Liik. "Ridade vahelt lugemine on oluline - mida nad ütlevad pressikonverentsil ja kuidas seda tõlgendada."

Ehk nad ütlevad midagi Süüria kohta, pakkus Liik.

"Moskvas ei ole kohtumisele mingeid ootusi. Nad hoiavad meelega madalat profiili," lisas ta.

Liik märkis siiski, et Putin ilmselt peab Trumpi vana kooli sirgjooneliseks juhiks. "Putinil on moodsate riigipeadega halvasti läinud. Ei usu, et tema ja Obama mõistsid teineteist," ütles ta.