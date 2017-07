Aeg ütles, et Tallinna linnajuhtimises ei ole nelja aasta jooksul midagi muutunud ja korruptsioon on endiselt probleemiks. "See näitab, et tänane linnavalitsuse ladvik ei ole korruptsioonist kaugenenud," ütles Aeg.

Ta ütles, et IRL-i eesmärk on muuta asjaajamine Tallinna linnavalitsuses muuta läbipaistvaks ja korruptsioonivabaks.

Aeg rääkis, et pärast seda kui Keskerakond on oma ainuvõimu Tallinnas kaotanud ja tekib koalitsioonivalitsus, siis saab tekkida ennetav kontroll korruptiivse tegevuse suhtes.

Aeg rääkis, et Keskerakonna esimehe Jüri Ratase hoiakud ja maailmavaade ei ole võrreldavad endise Keskerakonna esimehe ja ametist kõrvaldatud Tallinna linnapea Edgar Savisaare omadega. Ta ei välistanud koalitsiooni ka Keskerakonnaga.