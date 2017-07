Eurosaadik Yana Toom teatas reedel, et läheb Tallinna valimistele partei nimekirjaga ja alternatiivset valimisnimekirja ei tule. Oudekki Loone ja Olga Ivanova ei ole valimisliidu ideest loobunud.

Pressikonverentsile tulid kohale Yana Toom, Olga Ivanova, Oudekki Loone, Mihhail Kõlvart ja Kadri Simson.

Toom ütles kohe pressikonverentsi alguses, et eile mindi laiali teadmisega, et tuleb alternatiivne nimekiri, aga hommikul ärgates muutis ta meelt. Toom märkis, et ta ei näinud valimisnimekirjal, ehk uuel jõul, nagu ta seda ise nimetas, võidukat perspektiivi.

Samuti oli üks põhjus Keskerakonna nimekirja jäämiseks see, et konkureerivad erakonnad ootasid Keskerakonna lõhenemist.

Toomi sõnul on otsustatud, et valimisnimekirja 13 punkti 15-st implementeeritakse Keskerakonna valimisprogrammi.

Samuti lepiti Toomi sõnul kokku, et erakond seisab nüüd jõulisemalt oma positsioonide eest.

Toom rääkis ka, et erakonnas laiendatakse otsustajate ringi.

"Need asjad on saavutatud, tahaks rohkemat, aga rohkemat kahjuks ei saanud," ütles Toom. Toom ütles, et tema Edgar Savisaare edasiste plaanide kohta ei tea.

Keskerakonna aseesimees Kadri Simson ütles, et nõustub Yana Toomiga, kes ütles, et pärast kõnelusi saadakse teineteisest paremini aru.

Oudekki Loone ja Olga Ivanova ei ole aga valimisliidu ideest loobunud.

Oudekki Loone rääkis, et need kõnelused süvendasid temas arusaama, et Keskerakonnast on saamas uus Isamaaliit.

Loone märkis, et nemad seisavad selle eest, et halli passi omanikud saaksid kodanikeks ja inimesed hakkaksid kodanikupalka saama.

Olga Ivanova tunnistas, et tema ei saanud veendumust, et erakonnas annab üht-teist muuta. Ivanova rääkis, et õhku jäid üldpoliitilised küsimused, mille kohta nad ei saanud vastust.

Ta kahtles, kas Keskerakond suudab näiteks kahe aasta pärast veel oma valijaskonda kõnetada.

Mihhail Kõlvart nimetas Keskerakonda ülimalt demokraatlikuks erakonnaks. Ta märkis, et Keskerakond on teatud mõttes läbilõige Eesti ühiskonnast.



Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles neljapäeval, et töötab selle nimel, et Keskerakond läheks kohalikele valimistele ühtsena, vajaduseta kedagi erakonnast välja heita.

Ratas kinnitas, et erakonnas valitseb tõesti põhimõte, et erakonnaliikmed kandideerivad Keskerakonna nimekirjas. Arvestades Keskerakonna tugevat positsiooni Tallinnas ja selget programmi, ei tohiks Ratase hinnangul olla kellelgi vajadust valimisliidus kandideerida.

Enne pressikonverentsi jõudis Keskerakonna aseesimees Jaanus Karilaid Yana Toomi ees sotsiaalmeedia vahendusel vabandust paluda, mida like'is Jüri Ratas.