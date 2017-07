Transiidikeskuse AS jäi mullu 3,5 miljoniga kasumisse

Vaatamata jätkuvalt nõrgale nõudlusele Venemaal suutis Transiidikeskuse AS eelmisel aastal kasvatada nii käivet kui kasumit.

Transiidikeskuse Muuga konteinerterminal käitles 2016. aastal ligi 200 000 konteinerit, mis on kolm protsenti vähem kui 2015. aastal aastal. Transiidikeskuse terminalide kogukaubakäive kokku oli 2,83 miljonit tonni, mis on kaheksa protsenti rohkem kui 2015. aastal.

Ettevõtte puhaskasum kasvas aastaga 12 protsenti 3,5 miljoni euroni.

“Ettevõte pingutused kompenseerida vähenenud Venemaa nõudlust Eesti oma eksportkaupadega on hakanud vilja kandma. Eesti ekspordile on konteinertransiit kujunemas heaks alternatiiviks – oleme investeerinud uutesse puidugraanulite ja vilja eksporti toetavate ladude ja ladustamiseks vajalike laborite arendamisse," kommenteeris möödunud aasta tulemusi Transiidikeskuse AS juhatuse esimees Vladimir Popov.

Aruandeperioodi (2016) olulisemad arvnäitajad:

Veosekäive 2,827 miljonit tonni (+8%)

Konteinerite käive 200 257 TEU (-3%)

Müügitulu 19 247 198 EUR (+5%)

Puhaskasum 3 513 956 EUR (+12%)