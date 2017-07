Fotod ja video: Putin ja Trump kohtusid esmakordselt G20 tippkohtumisel

Trump ütles, et tal oli au Putiniga kohtuda. Trumpi sõnul ootab ta, et USA ja Venemaa suhetes ees seisab palju positiivset.

"Putin ja mina arutasime erinevaid asju ja minu arvates läks see hästi," ütles Trump ajakirjanikele Trumpi kõrval istudes.

"Meil on olnud väga, väga häid kõnelusi. Me peame kõnelusi nüüd ja ilmselgelt see jätkub. Me ootame, et Venemaa, USA ja kõigi asjasse puutuvate jaoks on tulevikus palju väga positiivseid asju. Ja mul on au olla sinuga koos," rääkis Trump.

Samas ei vastanud ta ajakirjanike küsimustele Venemaa väidetava sekkumise kohta USA presidendivalimistesse.

Ühendriikides käib uurimine Venemaa võimaliku valimistesse sekkumise asjus ning püütakse välja selgitada, kas Trumpi kampaaniameeskonna ja Vene valitsusametnike väidetav kokkumäng leidis tõepoolest aset.

Sellepärast peeti eriti tähtsaks jälgida, kuidas käitub Trump Putiniga kohtudes, sest on teada, et Vene president on endise KGB töötajana niisugusteks kokkusaamisteks alati väga hoolikalt valmistunud.

Putin ütles, et kuigi ta on kõnelenud Trumpiga telefoni teel, ei piisa telefonivestlustest kunagi. Ta nimetas kohtumist Trumpiga tähtsaks.

"Mul on hea meel sinuga isiklikult kohtuda," sõnas Putin Trumpile.

Vene riigipea sõnul arutati rahvusvahelisi probleeme ja kahepoolseid küsimusi.

Ruumis istusid kahe Vene ja kahe USA lipu ees Trump, USA välisminister Rex Tillerson ja nende tõlk ning Putin, Vene välisminister Sergei Lavrov ja nende tõlk.

Valge Maja sõnul istungil päevakorda ei olnud, kuid Tillerson ütles, et kõneluste keskmes on Süüria.

Putin kutsub lähenema Põhja-Koreale pragmaatiliselt ja ettevaatlikult

Vene president Vlaidmir Putin soovitas reedel Hamburgis G20 tippkohtumisel läheneda Põhja-Koreaga tekkinud pingete lahendamisele pragmaatiliselt ja ettevaatlikult.

Putin ütles Lõuna-Korea presidendi Moon Jae-iniga kohtudes, et Pyongyangi tuuma- ja raketiprogrammiga seotud probleem on väga terav, kuid "tähtis on mitte kaotada enesekontrolli ning tegutseda pragmaatiliselt ja väga täpselt".

Lõuna-Korea president rõhutas, et Põhja-Korea raketiprovokatsioon seab ohtu terve regiooni.

Mooni sõnul loodab ta väga, et Putin suudab veenda Pyongyangi dialoogi astuma.

G20 liidrite kliimadokument jätab Trumpi kõrvale

USA president Donald Trump jäi skeptilise seisukoha tõttu kõrvale G20 liidrite ühisavaldusest Pariisi kliimaleppe kohta, selgub kommünikee mustandist.

Dokumendis rõhutatakse, et 2015. aasta Pariisi kliimalepe on pöördumatu ja kinnitatakse, et teised riigid jätkavad tööd kliimamuutuse pidurdamiseks, ehkki Washington on otsustanud sellest kõrvale jääda.

Juncker hoiatas G20 liikmesriike protektsionismi eest

Euroopa Komisjoni president Jean-Claude Juncker hoiatas G20-sse kuuluvaid riike protektsionismi suurenemise eest maailmakaubanduses.

"Protektsionismi juurde naasmine ei ole tee edasi," ütles Juncker reedel pressikonverentsil Hamburgis.

Õigeks teeks nimetas ta äsja allkirjastatud Euroopa Liidu-Jaapani majanduspartnerluslepingut, lisades, et selles leppes on arvestatud kõiki Euroopa huvisid ning keskkonna-, andme- ja töökaitse kõrgeid nõudmisi.

"Tänavu puhub tuul meie purjedesse," ütles ta. "Kõik 28 EL-i liikmesriiki näitavad majanduskasvu. 2013. aastast on EL-is loodud 10 miljonit uut töökohta. Töötuse määr on üheksa aasta madalaim. Töötab 233 miljonit eurooplast. See on aegade suurim hõivatus EL-is".

Juncker rõhutas EL-i ja Aafrika partnerluse tähtsust ja nimetas kliimamuutusi tuleviku suurimaks mureks.