Video: Putin ja Trump kätlesid G20 kohtumisel

Kauaoodatud kohtumine leiab aset kahe riigi suhetes määrava tähtsusega ajal. Maailm jälgib tähelepanelikult, kas Trump süüdistab Putinit 2016. aasta USA presidendivalimistesse sekkumises.

Ühendriikides käib uurimine Venemaa võimaliku valimistesse sekkumise asjus ning püütakse välja selgitada, kas Trumpi kampaaniameeskonna ja Vene valitsusametnike väidetav kokkumäng leidis tõepoolest aset.

Sellepärast peetakse eriti tähtsaks jälgida, kuidas käitub Trump Putiniga kohtudes, sest on teada, et Vene president on endise KGB töötajana niisugusteks kokkusaamisteks alati väga hoolikalt valmistunud.