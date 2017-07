Aeg sulgeks Tallinna TV, Mupo ja Lipo

"Kui rääkida sellistest asjadest nagu Tallinna televisioon, mupo, munitsipaalpood, ühistupank, siis minu seisukoht on see, et see on linnarahva raha ebasihipärane kasutamine, need asjad ei ole ennast õigustanud," ütles Aeg ERR-ile.

Aegi sõnul on Tallinna televisioon sisuliselt Keskerakonna häälekandja, mida jagatakse EKRE-ga. Munitsipaalpolitsei nimi on Aegi sõnul inimesi eksitav nimi, sest tegelikult on tegemist korrakaitseüksusega.

"Ja munitsipaalpood ning ühistupank on röövinud ainult linna raha. Muud kasu neist ei ole. Seal, kus avalik sektor on töötanud tõrgeteta, seal ei ole vaja munitsipaalvõimul ega ka riigivõimul jõuliselt vahele sekkuda," sõnas Aeg.

Aegi sõnul on näiteks Tallinna TV asemel võimalusi linnaelanike informeerimiseks mitmeid. "On võimalus teha koostööd kommertskanalitega, rahvusringhäälinguga, kasutada kõiki sotsiaalmeedia võimalusi. Nii, et siin väita, et kui Tallinna televisioon ära likvideeritakse, siis enam ei ole võimalik linna tegemistest infot anda, see ei pea küll absoluutselt paika," rääkis Aeg.

Tasuta ühistransport jääks

Tasuta ühistransporti aeg lõpetama veel ei hakkaks. "Üks asi on selge - tasuta ühistransporti pole olemas. Aga seda tänast süsteemi, kus Tallinna inimesed saavad ilma rahata ühistransporti kasutada, seda nähtavas tulevikus kindlasti keegi muutma ei hakka," lausus Aeg.

"Kui inimestele on juba antud selline võimalus, et nad saavad mingit hüve ja siis seda hüve hakata kiiresti tagasi pöörama - sellel ei ole suurt mõtet," lisas ta.

Küll aga tuleb Aegi sõnul kaaluda võimalusi ühistranspordi liinivõrgi korrastamiseks ja innovatiivsete lahenduste leidmiseks.

Erakondlik kuuluvus ei saa olla töösuhte aluseks

Põhiline Aegi valimislubadus on korruptsiooni välja juurimine Tallinna linnavalitsusest. Tema hinnangul on selleks mitu võimalust. Eelkõige peab Aegi sõnul olema juhtkond aus. Samuti peab organisatsiooni asjaajamine ja suhtlus olema võimalikult avalikult jälgitav.

"Kõige rohkem puutuvad inimesed sellega kokku, kui esitatakse mingeid taotlusi või lubasid, on need siis ehitusload või mingi planeeringu load. Kui seal protsessid venivad kuid või aastaid, siis see ei ole läbipaistev. Ja kui inimene tunnetab, et selleks, et ta saaks protsessi kiirendada, siis ta peab kuskil mingit meelehead tegema kellegile," rääkis Aeg.

Võimalusi korrputsiooni ohjamiseks pakuvad Aegi sõnul ka erinevad administratiivsed meetmed. "On ju võimalus rakendada mingit sisekontrolli, koostöö väliste ametkondadega, olgu need siis meedia või mingid menetlusasutused. Et ei tekiks korruptiivsete tegude kinni mätsimise meeleolu."

ERR küsis Raivo Aegilt, mis saaks tema linnavalitsuses keskerakondlastest ametnikest. "Seda ma nüüd küll ei saa öelda, et erakondliku kuuluvuse pärast kedagi lahti lastakse," ütles ta.

Kedagi erakondliku kuuluse põhjal tööle võtmine peab olema Aegu sõnul linnavalitsuses välistatud.